Még egy kicsit élvezhetjük a nyarat

Gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Hajnalra mérséklődik a légmozgás és napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.
Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Ukraine's President Zelensky managed to avoid another disastrous Oval Office meeting with Donald Trump.