White Clouds in a Turquoise Blue Sky.
Nyitókép: Sanja Baljkas / Getty Images

Még egy kicsit élvezhetjük a nyarat

Infostart / MTI

A hét közepéig marad a napos, meleg idő, de aztán csütörtökön és pénteken egy hidegfront hozhat esőt, zivatarokat.

Gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Csapadék nem lesz. Hajnalra mérséklődik a légmozgás és napközben már csak kevés helyen élénkül meg a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között várható.

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Ukrajna kész egy új biztonsági rendszer létrehozására - közölte Volodimir Zelenszkij

Kínának is van mondanivalója "Alaszkáról"

Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

Key takeaways from Ukraine talks in Washington

Key takeaways from Ukraine talks in Washington

Ukraine's President Zelensky managed to avoid another disastrous Oval Office meeting with Donald Trump.

