A vádirat szerint a doktornő egy Bács-Kiskun vármegyei községben dolgozott háziorvosként. Egyik férfi paciense – az ügy másodrendű vádlottja – megtudta, hogy a doktornő anyagi ellenszolgáltatásért cserébe hajlandó a koronavírus elleni védőoltás beadása nélkül igazolni az oltás felvételét.

A férfi megosztotta ezt az információt feleségével és egy baráti párral is. A pár úgy döntött, hogy nemcsak maguknak, hanem gyerekeiknek is ilyen módon szereznek védettségi igazolványt - olvasható az ügyészség honlapján.

A másodrendű vádlott 2021. szeptember 6-án elment a doktornőhöz, aki közölte vele, hogy a gyerekeknek ingyen, a felnőtteknek pedig fejenként 40 ezer forintért, a vakcina beadása nélkül leigazolja a Covid-19 elleni védőoltás felvételét. A felnőttek a feltételeket elfogadták, a kért pénzt másodrendű vádlott át is adta a doktornőnek, aki az EESZT rendszerbe valótlanul rögzítette az oltások beadásának tényét és adatait.

A doktornő emellett 2022. február 1. és 2022. július 15-e között öt páciensét is úgy nyilvánította járművezetésre alkalmasnak, hogy meg sem vizsgálta őket, az orvosi vizsgálat díját azonban jogosulatlanul elkérte tőlük.

A nyomozás lezárásaként a főügyészség hat személlyel szemben vádat emelt, míg 4 gyanúsítottal szemben feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A főügyészség a doktornőt 9 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével és 4 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.