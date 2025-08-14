Balatoni mesét írtak és filmeztek a tűzoltók

Benedek Elek és Lázár Ervin nyomdokaiba lépett egy keszthelyi tűzoltó.

A megható őzmentést a közösségi oldalra nem hivatalosan, érzelemmentesen írta meg. Akkor ilyen lenne: egységünkhöz riasztás érkezett Vonyarcvashegyről, hogy egy őz beszorult az egyik nyaralótelek kerítésébe. A helyszínre érkező tűzoltók kiszabadították az állatot, majd egy pokrócba tekerve az erdő szélére vitték, ahol szabadon engedték.

De ez kissé sivár, ugye?

Olvassák csak el tehát itt vagy alább, hogyan fogalmaz egy mesés tűzoltó. A bejegyzésben amelyben izgalmas videó és fotók sorozata is található.

"Tegnap délután a nyári fény aranylóan csordogált végig Vonyarcvashegy utcáin. A Piroskereszt utca csendjét egyszer csak halk kaparás és óvatos mocorgás törte meg. Egy fiatal őz – a mesékben csak Bambinak hívnánk – kíváncsian követte a virágillatot, de egy piros kerítés az útját állta.

Csakhogy a kerítés szűk volt, és Bambi beszorult. Szíve gyorsan vert, a világ hirtelen ijesztőnek tűnt.

Ekkor érkeztek meg a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Halk szavakkal, nyugodt mozdulatokkal közeledtek, és óvatosan, ijedtségét eloszlatva kiszabadították a bajbajutott állatot.

A tűzoltók egy erdős részen elengedték, Bambi futásnak is eredt – nem félelemből, hanem a szabadság ígéretétől hajtva. Mielőtt eltűnt volna a közeli erdőben, egy pillanatra hátranézett. Talán köszönet volt a tekintetében.

A város azóta is őrzi ezt a szívmelengető pillanatot – a napot, amikor egy őzike meséje boldog véget ért." – írták meseszerűen a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.