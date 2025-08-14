ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.33
usd:
338.34
bux:
104521.87
2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Hivatásos tűzoltó-parancsnokság Keszthely

Balatoni mesét írtak és filmeztek a tűzoltók

Infostart

Ennyire érzelmes mesét ritkán ír egy tűzoltó. Egy szép történet a balatoni őzmentésről.

Benedek Elek és Lázár Ervin nyomdokaiba lépett egy keszthelyi tűzoltó.

A megható őzmentést a közösségi oldalra nem hivatalosan, érzelemmentesen írta meg. Akkor ilyen lenne: egységünkhöz riasztás érkezett Vonyarcvashegyről, hogy egy őz beszorult az egyik nyaralótelek kerítésébe. A helyszínre érkező tűzoltók kiszabadították az állatot, majd egy pokrócba tekerve az erdő szélére vitték, ahol szabadon engedték.

De ez kissé sivár, ugye?

Olvassák csak el tehát itt vagy alább, hogyan fogalmaz egy mesés tűzoltó. A bejegyzésben amelyben izgalmas videó és fotók sorozata is található.

"Tegnap délután a nyári fény aranylóan csordogált végig Vonyarcvashegy utcáin. A Piroskereszt utca csendjét egyszer csak halk kaparás és óvatos mocorgás törte meg. Egy fiatal őz – a mesékben csak Bambinak hívnánk – kíváncsian követte a virágillatot, de egy piros kerítés az útját állta.

Csakhogy a kerítés szűk volt, és Bambi beszorult. Szíve gyorsan vert, a világ hirtelen ijesztőnek tűnt.
Ekkor érkeztek meg a keszthelyi hivatásos tűzoltók. Halk szavakkal, nyugodt mozdulatokkal közeledtek, és óvatosan, ijedtségét eloszlatva kiszabadították a bajbajutott állatot.

A tűzoltók egy erdős részen elengedték, Bambi futásnak is eredt – nem félelemből, hanem a szabadság ígéretétől hajtva. Mielőtt eltűnt volna a közeli erdőben, egy pillanatra hátranézett. Talán köszönet volt a tekintetében.

A város azóta is őrzi ezt a szívmelengető pillanatot – a napot, amikor egy őzike meséje boldog véget ért." – írták meseszerűen a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.

Forrás: BM OKF Hivatalos
Forrás: BM OKF Hivatalos

Kezdőlap    Belföld    Balatoni mesét írtak és filmeztek a tűzoltók

balaton

mentés

tűzoltóság

őz

vonyarcvashegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás

Mercedes-vezér: így teljes gázzal a falnak rohan Európa, pedig lenne megoldás
Megszaporodtak a német autógyártókkal kapcsolatos negatív hírek az utóbbi időkben. A stuttgarti székhelyű Mercedes-Benz csoport nyeresége az első félévben a tavalyi esztendő hasonló időszakához képest eddig nem tapasztalt mértékben esett vissza. Ola Källenius vezérigazgató most megkongatta a vészharangot, azt azonban cáfolta, hogy járműgyártó vállalat válságban lenne.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

Gyenge jelszó miatt sikerült orosz kiberbűnözőknek átvenni egy stratégiai létesítmény irányítását

Orosz hackerek vették át az irányítást egy norvég gát felett áprilisban, jelentette be a norvég rendőrség biztonsági szolgálatának vezetője - számolt be a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy a bizonytalanság az Otthon Start program kapcsán: vajon ki és mennyiért vehet majd vele lakást?

Nagy a bizonytalanság az Otthon Start program kapcsán: vajon ki és mennyiért vehet majd vele lakást?

A végleges részletszabályok egyelőre nem ismertek, de a döntés mindenképpen élénkítheti az újlakás-piacot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

Zelensky meets Starmer at No 10 in show of unity ahead of US-Russia summit

The UK PM says there is a "viable chance" of a ceasefire between Russia and Ukraine ahead of Friday's US-Russia summit in Alaska.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 14. 09:25
Újabb autóbusz égett ki Budapesten - teljes útzár
2025. augusztus 14. 09:12
Gázolt a vonat Erdőteleknél, kiderült, hogy ki az áldozat
×
×
×
×