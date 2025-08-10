Undorító lények jelentek meg a falu ivóvizében

Napok óta súlyos vízellátási problémákkal küzdenek a Tolna vármegyei Szakályon. A helyieka csapból folyó vízben jól látható lárvákat, vagy kukacokat találtak. A felfedezést követően azonnal értesítették a polgármestert, aki felvette a kapcsolatot a víziközmű-szolgáltató E.R.Ö.V. Zrt.-vel.

A cég a sajtónyilatkozat szerint mintavételt végzett, de csak annyit közölt, hogy a víz minősége nem megfelelő, és technológiai hibára hivatkozva hálózati fertőtlenítést ígért. A lárvák jelenlétéről azonban nem tettek említést. Feuerbach Szabolcs polgármester felháborodását fejezte ki, mondván: „Nem hajlandók kimondani, azt mondják, dolgoznak a problémán, de véletlenül se ismerik el, hogy kukacos volt a víz." - idézi a faluvezetőt a teol.hu.

A felháborodást tovább fokozta, hogy a lajtoskocsiból, amit a lakosoknak küldtek, barnás színű vizet lehetett vételezni.

Az esettel az RTL Híradója is foglalkozott.

A 1200 fős település lakói attól tartanak, hogy megbetegednek, ha fogyasztanak a vízből, ezért az ásványvizeket is felvásárolták a helyi boltokból.

Az önkormányzat higgadtságra kéri a lakosságot, de a polgármester szerint a szolgáltató még mindig nem tette közzé a hivatalos laboreredményeket.