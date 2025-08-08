Mutatjuk, mikor érkezik az augusztusi nyugdíj és a „második” családi pótlék

Az augusztusban esedékes nyugdíjakat 2025. 2024. augusztus 12-én, kedden utalja a Magyar Államkincstár. Aki bankszámlára kérte a nyugdíjutalást, már aznap hozzájuthat a nyugdíjához – írja az alon.hu.

Ha az ellátást postai úton érkezik, az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban rögzített kifizetési napon viszi ki a postás a nyugdíjat. A posta 12 munkanapon belül kézbesíti a nyugdíjakat az előre meghatározott napokon – teszik hozzá.

Közben a Dívány arra emlékeztet, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) minden hónap 2-6. között utalja a családi pótlékot, ez alól azonban az augusztus, illetve a szeptember idén is kivétel. Az iskolakezdés miatt megnövekedett költségek okán évek óta korábban kerülnek kifizetésre a szeptemberi járandóságok.

Idén augusztus 22-én utalják a szeptemberi családi pótlékot, az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehetséges. Akik postán keresztül kapják kézhez, várhatóan 2-4 nappal később juthatnak hozzá.

Augusztust követően október 2-án utalnak majd legközelebb családi pótlékot, így mintegy másfél hónapra érdemes tervezniük a családoknak ezzel az összeggel – olvasható egyebek mellett.