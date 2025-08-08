ARÉNA
Hungarian money, Woman counting money in wallet, Economic situation of Hungarians, Market value of forint
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Mutatjuk, mikor érkezik az augusztusi nyugdíj és a „második” családi pótlék

Infostart

Már csak néhány nap van hátra.

Az augusztusban esedékes nyugdíjakat 2025. 2024. augusztus 12-én, kedden utalja a Magyar Államkincstár. Aki bankszámlára kérte a nyugdíjutalást, már aznap hozzájuthat a nyugdíjához – írja az alon.hu.

Ha az ellátást postai úton érkezik, az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban rögzített kifizetési napon viszi ki a postás a nyugdíjat. A posta 12 munkanapon belül kézbesíti a nyugdíjakat az előre meghatározott napokon – teszik hozzá.

Közben a Dívány arra emlékeztet, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) minden hónap 2-6. között utalja a családi pótlékot, ez alól azonban az augusztus, illetve a szeptember idén is kivétel. Az iskolakezdés miatt megnövekedett költségek okán évek óta korábban kerülnek kifizetésre a szeptemberi járandóságok.

Idén augusztus 22-én utalják a szeptemberi családi pótlékot, az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehetséges. Akik postán keresztül kapják kézhez, várhatóan 2-4 nappal később juthatnak hozzá.

Augusztust követően október 2-án utalnak majd legközelebb családi pótlékot, így mintegy másfél hónapra érdemes tervezniük a családoknak ezzel az összeggel – olvasható egyebek mellett.

A Magyar Külügyi Intézet kutatója, Viola Cintia az InfoRádióban arról beszélt, miért lehetséges, hogy bár 54. alkalommal sem sikerült kormányt alakítani a februári parlamenti választások után, a köztársasági elnök mégsem írja ki az előre hozott választást. Ez azonban pénteken megváltozhat az alkotmánybíróság döntése nyomán.
Jelentősen felhígult a szakma, a taxisok közé sokszor alkoholista és drogfüggő sofőrök kerültek – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metál Zoltán arról is beszélt, hogy a budapesti taxisok 40 százaléka nem saját autóval dolgozik, ezért ők ki vannak szolgáltatva a flottacégeknek, amelyektől bérlik a kocsikat.
