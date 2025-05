Itt a nagy felmérés – most elmondhatja mindenki, milyennek látja a hazai közlekedési helyzetet

Ez a negyedik alkalom, hogy a közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan online felmérést indít a NÚSZ, idén a közlekedés érintettjei, résztvevői felé fordultak, autósokhoz, motorosokhoz, gyalogosokhoz, tömegközlekedőkhöz, kerékpározókhoz.

„Mivel Magyarország nemcsak a tízmillió futballedző országa, hanem a tízmillió közlekedésmérnök országa is, a közlekedésről mindenkinek van véleménye, és természetesen mindenki jobban szokta tudni, mint a másik, hogy hogyan kéne közlekedni. Most itt az alkalom, hogy mindenki ezt el is mondja, és a nemzetiutdij.hu weboldalunkon a Hírek rovatban megtalálja a linket, ahol ki tudja tölteni az online kérdőívet. Kicsit provokatív módon arra próbálunk rákérdezni, hogy ki mit gondol a saját türelmetlenségéről, a közlekedés során tanúsított magatartásáról, és természetesen más közlekedőkről is” – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére a NÚSZ elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás.

A kérdőív kitöltésekor mindenkit arra kérnek, legyen önkritikus, be lehet vallani, hogy szokott-e szabálytalanul előzni, záróvonalnál, zebránál, hogyan reagál, ha valaki feltartja a forgalmat, milyenek vezetés közben, hogyan látják a többieket.

A felmérés nyereményjáték is, azok között, aki június 5-ig átrágja magát a kérdőíven, tíz darab havi sztrádamatricát sorsolnak ki, ezeket idén lehet még felhasználni.

Bartal Tamás úgy érzi, a magyar közlekedők rendkívül türelmetlenek, erre több korábbi felmérés adatai is utalnak. Felidézte, hogy a Covid után határozottan az derült ki, hogy romlott a közlekedési morál. Az elnök-vezérigazgató szerint ezen csak akkor lehet változtatni, ha önkritikusak vagyunk magunkkal szemben, másokkal szemben pedig elfogadók.

„Én nem csak autót vezetek, hanem motort is, van kerékpárom, gyalogos is szoktam lenni, elektromos rollert is szoktam használni, ezért bele tudom magam helyezni mások helyébe, tudok empatikus lenni és megértő mások nak az utakon tanúsított viselkedésével kapcsolatban. Én ezt javaslom mindenkinek, hogy kicsit mindig gondoljunk arra, hogy nem akar rosszat nekünk az a kerékpáros vagy az elektromos rolleres, ő így tud haladni, és így tudja megoldani az életét. Legyünk egy kicsit elnézőbbek, és nekünk is jobb lesz. Pszichikailag mindenképpen” – tette hozzá.