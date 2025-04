Az éjszaka több békési településen is lecsapott a jégverés

Zivatarok, jégeső veszélye miatt adtak ki citromsárga figyelmeztetést kedd éjszakára Békésre, s több településre meg is érkezett a jég, volt ahová nem is kis mennyiségben - írja a HellóVidék. Volt, ahol olyan intenzív volt a jégeső, mintha hó borította volna a tájat. Jégeső hullott többek között Kardoskúton és Csanádapácán is.

Kedd este Gerendáson olyan intenzív volt a jégeső, hogy a jégmennyiségtől kifehéredett a táj. Az Extrém időjárás Facebook-oldalán közzétett egy olvasó által rögzített videót a tomboló ítéletidőről, amely beszámolók szerint károkat is okozott. Egy kommentelő szerint Csanádapácát is elérte a vihar:

A Hungaromet szerdára is elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarok miatt az egész országra, így Békés megyére is. Délután ismét növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, az országban elszórtan jelenhetnek meg zivatarok (eleinte kisebb eséllyel a Dunántúl nyugati részein, esetleg a középső, déli tájakon). Környezetükben viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően 2 cm alatti átmérővel), az intenzívebb cellákban felhőszakadás is előfordulhat - írják.