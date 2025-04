Megújult a Mandiner, lesz klub, hírlevél és sok élő videó

Szerdától teljesen megújult Mandiner fogadja az olvasókat, az online és a print kiadvány is megváltozott arculattal, új írott és videós tartalmakkal és megújult szolgáltatásokkal jelentkezik – jelentette be Szalai Zoltán. A főszerkesztő emlékeztetett, hogy az MCC a közelmúltban átvette a Mandinert a MediaWorks csoporttól, és komoly fejlesztési folyamatba kezdett.

A Mandiner nyomtatott kiadásával kapcsolatban elmondta, a lap modern, elegáns dizájnnal, látványosabb tördeléssel, infografikákkal frissül fel, lapunk új szerzőkkel bővült: az első megújult lapszám már ezen a csütörtökön elérhető lesz az újságárusoknál.

A Mandiner online kiadásával kapcsolatban az MCC főigazgatója megjegyezte, a mandiner.hu továbbra is dinamikusan növekszik. a reggelt elemző véleménycikkekkel indítják, majd folyamatos hírszolgáltatással és videós tartalmakkal jelentkeznek.

Újdonság lesz a Mandiner Friss hírlevél: hétköznap reggelente a legfontosabb hírekkel és videókkal, a Mandiner ismert arcai pedig egyedi elemzésekkel szolgálnak a hírlevél olvasóinak.

„Az elmúlt hat-hét évben a Mandiner nagyon nagy növekedésen ment át, az online felületünkön a napi 10-15 ezer helyett ma 300 ezernél több olvasó van, több mint egymillió kattintás születik az oldalon naponta, nagyon népszerű a nyomtatott hetilapunk is, de azt látjuk, hogy a Mandiner-olvasóknak egyre nagyobb igényük van arra, hogy másképpen is megszólítsuk őket, és ezért hozzuk létre a Mandiner Klubunkat, ahol az olvasók találkozhatnak egymással” – mondta az InfoRádióban Szalai Zoltán, és hozzátette, rengeteg eseményt, rendezvényeket, vitákat fognak szervezni, és nem csak Budapesten, hanem az összes vármegyében heti szinten elérhető lesz a Mandiner. Ezeket az eseményeket a videós felületeiken közvetíteni is fogják.

Arról is beszámolt, hogy a meglévő digitális felületeiket tovább fejlesztik, ezért is újítják meg a Mandiner YouTube-csatornáját, amely már eddig is a közéleti spektrumban az egyik legdinamikusabban növekvő csatorna volt. „Azt érezzük, hogy egyre több élő, aktuális tartalomra van szükség. A néző folyamatosan élő bejelentkezésekkel, szakértőkkel fog találkozni” – emelte ki a főszerkesztő. Ahogy be is jelentette, új, illetve újragondolt heti műsorok is lesznek a Mandineren: