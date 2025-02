Közlekedő Tömeg: Budapest problémáit nem újabb járatokkal lehet megoldani

Egyetlen bejelentés is elég volt ahhoz, hogy az Nvidia részvényei történelmi zuhanást szenvedjenek el. A kínai DeepSeek váratlanul közölte: új mesterséges intelligencia modellje az Nvidia csúcstechnológiás chipjei nélkül is hatékonyan működik. A hír sokkolta a befektetőket, hiszen az Nvidia megkerülhetetlen szereplője az AI-hardverek piacának, és kérdőjelessé vált, hogy indokolt-e dollármilliárdokat költeni a cég drága chipjeire. Most, hogy a por elült, és túl vagyunk a nagy technológiai vállalatok negyedéves jelentésein, az látható, hogy AI forradalom vezető szereplői egyáltalán nem terveznek lassítani a beruházásaikon, és az Nvidiával kapcsolatos elemzői várakozások még hetekkel a DeepSeek-sztori berobbanása után sem kezdtek el lefelé jönni. Ezek alapján a cég talán még sincs akkora bajban, mint amire a masszív árfolyamesés alapján gondolni lehetett, közben pedig a részvény grafikonja is izgalmassá vált.