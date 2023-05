Hétvégén mellbevágják a budapesti autósokat

Két hossztartó vasbeton tartógerendát emelnek ki május 6-án és 7-én, szombaton és vasárnap a népligeti felüljáróból. A kiemelt mintákon és a feltáruló szerkezeti elemeken szakemberek bevonásával helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. A gerendák kiemelésekor az emelést végző daruk és a tartókat elszállító járművek számára szükséges helyet sávlezárással biztosítják.

A munkálatokhoz szükséges forgalomtechnikát péntektől építik ki, szombattól pedig a kiemelés idejére lezárják az Üllő úton a centrum felé vezető belső forgalmi sáv pénzverde előtti szakaszát.

A munkaterület mellett a forgalom egy sávon, sebességkorlátozás mellett haladhat. A Könyves Kálmán körúton déli irányból az Üllői útra balra kanyarodó két sáv közül a belsőből nem lehet majd balra kanyarodni az Üllői útra. A felüljáró alatti parkolóterületek továbbra is lezárva maradnak. A felüljárón a jelenlegi forgalmi rend nem változik - írták.

Hozzátették: a 83-as trolibusz megállóját ideiglenesen áthelyezik a Könyves Kálmán körútra, várhatóan pénteken 17 órától hétfőn üzemkezdetig.

Emlékeztettek arra: a népligeti felüljáró műszaki állapotát feltérképező vizsgálatok február végén kezdődtek, emiatt ideiglenes forgalmi rendet alakítottak ki. Jelenleg a felüljárón a városközpont irányába egy, a városközpontból kifelé változatlanul két sáv járható.

A felüljárón továbbra is biztonságosan lehet közlekedni az érvényben lévő súlykorlátozás figyelembevételével: a 12 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak át rajta, a BKK által üzemeltetett buszok esetében a 19 tonnánál nehezebb járművekre vonatkozik a korlátozás - írták. Hídmosás Szombaton a Margit hidat, vasárnap a Petőfi hidat tisztítják környezetkímélő technológiával, a külső sáv részleges lezárása mellett - közölte az FKF Köztisztasági Divízió.



A társaság tájékoztatása szerint május 6-án és május 7-én is 6.30-tól 13.30-ig dolgoznak majd; a munkát a hidak északi (Pestről-Budára vezető) oldalán kezdik és a déli (Budáról-Pestre vezető) oldalán fejezik be.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor