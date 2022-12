Vírusos betegség pusztítja a kutyákat, nincs vakcina

Ezt a betegséget egy magyar mikrobiológusról nevezték el, az 1900-as évek elején Aujeszky Aladár volt az, aki elkülönítette a veszettségtől – mondta Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi és állatvédelmi igazgatója. Hozzátette: az Aujeszky-betegség egy herpeszvírus által okozott kór, amely vírusos agyvelőgyulladást okoz.

A tünetei kutyák esetében különösen nagyon hasonlítanak a veszettség okozta tünetekhez, de tudni kell, hogy ez elsősorban a sertésfélék betegsége, tehát a házi sertésé és vaddisznóké.

A gazdasági jelentősége miatt számos ország mentesítési programot indított, hivatalosan is mentessé vált ettől a betegségtől Magyarország is. A vaddisznóállományban a vírus továbbra is jelen van, úgyhogy a legnagyobb veszélyben jelen pillanatban Magyarországon és Szlovákiában is a vaddisznókkal kapcsolatba kerülő kutyák vannak – hívta fel a figyelmet Márton Lázár.

Szerencsére az ember nem fogékony erre a betegségre. A kutyák esetében azonban, ahogy a híradásokban is közölték, egy nagyon gyors és szinte kivétel nélkül halálos, tipikusan idegrendszeri tünetekben megnyilvánuló betegség.

A világon kereskedelmi forgalomban nem terjedt el hatásos vakcina, tehát a kutyáinkat ilyen módon nem tudjuk megóvni a betegségtől. Annyit tehetünk, hogy sertéshúst és belsőséget, ideértve a vaddisznóhúst is, kizárólag alaposan megfőzve adunk enni a kutyáknak – mondta a Nébih állategészségügyi és állatvédelmi igazgatója.

A vírust ezzel inaktiválni tudjuk, a hangsúly a nyers belsőségeken és hústermékeken van, ezeket nem szabad a házi kedvenceinknek adni, illetőleg vadászkutyák esetében különös figyelmet kell fordítani, hogy a hajtások során közvetlenül ne kerüljenek kapcsolatba vaddisznókkal.

