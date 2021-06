Hivatalos: iszonyú meleg van – a nap hírei

A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől. Az országos tisztifőorvos döntése értelmében az intézkedés csütörtök éjfélig lesz érvényben. mert a következő napokban az eddiginél is melegebb időjárás várható. A népegészségügyi központ és a katasztrófavédelem közös közleménye felhívja a figyelmet, hogy a tartós hőség miatt különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, azonban az átlagosnál magasabb hőmérséklet az egészséges szervezetet is megterheli. A vörös kód csütörtök reggelig lesz érvényben. A tartós hőség miatt keddre már harmadfokú figyelmeztetést is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az újraindítás helyett az infláció költségvetésének tartja a jövő évi büdzsét a jegybank elnöke. Matolcsy György a Magyar Nemzet online-on megjelent cikkében arra figyelmeztet, hogy erőteljes pénzügyi támadás érheti Magyarországot. Matolcsy György szerint ezt a moratórium célzott átalakítása és a jövő évi költségvetés módosítása védheti ki. A jegybankelnök azt írta, hogy a költségvetés 5,9 százalékos GDP-arányos hiányából következő többletkereslet tovább fűti az inflációt, ami a kiugrásokat tartósan magas inflációs pályára terelheti.

A közlekedési vizsgáztatásban egységes és központosított elektronikus rendszer működik majd jövő tavasztól – jelentette be a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Mosóczi László elmondta: a jövőben a gépjárművezetői vizsgára jelentkezést ügyfélkapun keresztül lehet majd elindítani, ahol az autósiskolát is meg lehet jelölni. A későbbiekben a képző szervezeteken keresztül a vizsga helyszínét, időpontját is ki lehet majd választani. Elmondta, hogy az új rendszerbe komplett vizsgaanyag is bekerül, és lehetővé válik az elektronikus fizetés.

A Diákhitel Központ döntése alapján kamatmentes marad a felsőoktatási önköltségre felvehető Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben bevezetett Képzési Hitel2 is az idei őszi félévben. Változatlanul rekordalacsony, 1,99 százalékos kamattal igényelhető a szabad felhasználású Diákhitel1 és a Képzési Hitel1 termék is. Ez utóbbiaknál tanulmányi hónaponként már akár 150 ezer forint is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók, valamint a szak- és felnőttképzésben tanulók.

Ismét a diplomaátvételhez szükséges nyelvvizsga-követelmény felfüggesztését kéri a kormánytól a HÖOK. A hallgatói érdekképviselet szerint a nyelvvizsga-követelmény idei elengedése akár 20-25 ezer olyan fiatal számára biztosítaná a diplomaátvételt, akik szakmai tudásukról a záróvizsgákon már tanúbizonyságot tettek. Azzal érvelnek, hogy hallgatók lassan másfél éve nem tudtak részt venni jelenléti nyelvoktatásban, a vizsgaidőpontokat pedig a korlátozások miatt kellett lemondani.

Elkezdődött az idei szűrőbuszprogram, amelynek első állomása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagyecsed. Ebben az évben 14 megye 62 településére mennek el a szűrőbuszok. Ezeken az általános állapotfelmérés keretében testtömeg-analízist, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést, EKG- és nőgyógyászati vizsgálatokat, szükség esetén pedig kardiológiai szakorvosi konzíliumot is biztosítanak.

Rendkívül károsnak és veszélyesnek nevezte a külgazdasági és külügyminiszter, amikor összekeverik a sportot a politikával. Ezt Szijjártó Péter azután mondta, hogy München polgármestere szivárványszínű kivilágítást javasolt a Németország-Magyarország június 23-i Európa-bajnoki mérkőzésnek otthont adó stadionban. A müncheni kezdeményezés a tolerancia és egyenlőség melletti kiállásnak adna hangot. A bajos főváros polgármesterének ötletét előzőleg Markus Söder bajor kormányfő is támogatta.

A járvány szempontjából kockázatot nem jelentő ország közé sorolta Magyarországot Spanyolország. Ez lehetővé teszi a korlátozások nélküli beutazást. A dél-európai ország azután változtatott Magyarország minősítésén, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ a múlt héten zöld besorolási színnel látta el Magyarországot. A Kanári-szigetek autonóm kormánya továbbra is fenntartja, hogy a hozzájuk érkezők számára a szállás elfoglalását oltási igazoláshoz kösse.

Ausztria után Szlovákia helyreállítási tervét is elfogadta az Európai Bizottság. A testület elnöke az osztrák kancellárral közös tájékoztatóján elmondta: az európai uniós úgynevezett "Next Generation alapokból Ausztria 3,5 milliárd eurót kap, melynek egy része közvetlen támogatás, másik része pedig hitel. Ursula von der Leyen nem sokkal később Pozsonyban arról beszélt: Szlovákia 6,3 milliárd eurónyi forráshoz férhet hozzá.

A brit kormányfő szerint megfelelőnek tűnik a július 19-i időpont a korlátozások feloldására. Boris Johnson egy hete jelentette be, hogy egy hónappal elhalasztották az utolsó, negyedik nyitási lépést a delta vírusvariáns terjedése miatt. Most egy angliai kutatólaboratóriumban járt, ahol azt mondta: az oltási kampány változatlanul kiemelkedő siker az Egyesült Királyságban, ez alapján tartja megfelelőnek július 19 -ét, a korlátozások végső feloldására.

A svéd parlament megvonta a bizalmat a miniszterelnöktől. A Stefan Löfven elleni bizalmatlansági indítványt a radikális jobboldali párt nyújtotta be. A javaslatot a 349 tagú törvényhozás 181 igen, 109 nem szavazat ellenében fogadta el, 51 tartózkodással. A svéd törvények értelmében a kormányfőnek le kell mondania vagy előrehozott választást kezdeményezhet.