Szijjártó Péter megszólalt szivárványszínügyben az UEFA-döntés előtt

A téma a müncheni futballstadion esetleges szivárványszínű megvilágítása a szerda este 9 órakor kezdődő Németország–Magyarország Európa-bajnoki mérkőzésen. Az akciót német civilek kezdeményezték, és idővel helyi politikusok is beálltak mögé, már Markus Söder bajor kormányfő is támogatja, és "nagyon jó jelnek" tartaná a stadion ilyen díszkivilágítását.

Mint ismert, a magyar Parlament a múlt héten fogadott el egy törvényt, ami eredetileg a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről szólt, ez teljes támogatást élvezett a Házban. Egyes, később a javaslatba kerülő módosításokat az ellenzék és civil szervezetek melegellenesnek neveztek. Ellenezték, hogy a törvény elfogadásával tilos a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítése és annak megjelenítése, és nem lehet a gyerekeknek olyan iskolai foglalkozást, előadást tartani, amely a homoszexualitást vagy a nemváltást népszerűsíti. A törvényt az ellenzék a Jobbik kivételével hevesen ellenezte, és végül nem szavazta meg, illetve távol maradt a voksolástól. A müncheni akció kezdeményezői ezekkel a melegellenesnek tartott passzusokkal szemben protestálnának.

Szijjártó Péter azt mondta az ezzel kapcsolatos kérdésről, hogy rendkívül károsnak és veszélyesnek tartja, amikor akárkik politikát össze akarnak keverni sporttal. Emlékeztetett, hogy a világtörténelemben voltak erre példák, és azok rosszul sültek el.

„Ha valakik, a németek jól tudják – nyilatkozott –, hogy a sport és a politika összekeverése rossz.”

Kapcsolódó hír, hogy a Német Labdarúgó-szövetség vasárnap este nyilvánosságra hozta az UEFA állásfoglalását, miszerint válogatottjuk kapusa, Manuel Neuer viselhet szivárványszínű csapatkapitányi karszalagot az Eb-n, mert az az európai szövetség szerint nem politikai jelkép, hanem „a sokszínűség szimbóluma és jó ügyet szolgál”.

UEFA have today shared with the DFB that they have stopped the review of the rainbow captain's armband worn by @Manuel_Neuer.



In a letter, the armband has been assessed as a team symbol for diversity and thus for a 'good cause.' #EURO2020 #GER pic.twitter.com/HFiAAQ6F5D — Germany (@DFB_Team_EN) June 20, 2021