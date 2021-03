Percről percre – a koronavírus-járvány keddi hírei

A koronavírus járvány kevés pozitív hatásának egyike volt, hogy az emberek tavaly kevesebbet autózva kevesebb balesetet okoztak. Erre reagált tavaly év végén a biztosító, amikor több mint 700 millió forintot ajánlott fel mintegy 250 ezer, egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfele számára. Az ügyfelek dönthettek arról, hogy kérik-e az arányosan egy havi díjuknak megfelelő összeg visszautalását a számlájukra vagy annak beszámítását a biztosítási díjukba, de felajánlhatták a pénzt jótékony célra is, mégpedig az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkájának segítésére. Így a 700 millió forintból 380 millió forint a mentőszolgálat munkáját segíti a jövőben.

Habár az uniós vakcinaútlevéllel kapcsolatosan egyelőre nem ismert elegendő részlet ahhoz, hogy tudhassuk, mire jogosíthat majd fel annak megszerzése, sok ország készül már a nyári szezonra. Vannak, akik most azt mondják: bizonyos feltételekkel fogadják a turistákat 2021 nyarán.

Húsvétkor is fontos az elővigyázatosság, mivel úgy tűnik, hogy még mindig a járvány felívelő szakaszában vagyunk - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A betegség lassú lefolyása is hozzájárul ahhoz, hogy egyelőre nem látszanak a korlátozó intézkedések hatásai – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.

Tömegével betegednek meg vagy kerülnek karanténba a BKV dolgozói, ami akár egyes metró- vagy villamosvonalak leállásához is vezethet.

A média jelentős részét itthon nem engedik be tudósítani a magyar kórházakba, így ritka, hogy fotók jelennek meg a Covid-osztályok mindennapjairól. Móricz-Sabján Simon fotóriporter képei az Uzsoki Utcai Kórházban készültek.

Ausztrália és Kanada már korábban felemelte szavát az európai uniós exportkorlátozás lehetősége miatt, most több más ország is csatlakozott hozzájuk.

A WHO többszörösen késleltetett jelentésének megjelenése előtt mutatták be kínai kutatók az ország politikusainak a teóriákat, és elmondták azt is, melyik lehet valószínű.