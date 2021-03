Nyulat így, vagy sehogy!

Ugyan az állatkert jelenleg a koronavírus-járvány miatt átmenetileg zárva tart, húsvét közeledtével, ahogyan az elmúlt évtizedekben is, most is a felelős állattatásra hívják föl a figyelmet, ezen belül a felelős nyúltartásra, kiemelve: az állattartásnak egy felelősségteljes kapcsolatnak kell lennie a gazdi és az állat között. Mielőtt valaki ebbe belevág, alaposan mérlegelnie kell, hogy vajon tudja-e vállalni az ezzel járó életmódváltást, és tud-e az állatról annak egész életén át gondoskodni, ami egy nyúl esetében akár tíz év is lehet. Ugyanis vannak már egyéb alternatív lehetőségek is, köztük az állatkerti jelképes örökbefogadás. Sőt, a Fővárosi Állat- és Növénykert alapítványa nemcsak örökbefogadókat, hanem nemrégiben neveket is keresett három üregi nyúlnak a közösségi oldalain.

Hanga Zoltán az InfoRádióban megjegyezte: amennyiben mégis megszületik a döntés a felelős állattartásról, az állatkert honlapján arra vonatkozó tanácsokkal is szolgálnak, hogy hogyan kell, illetve érdemes tartani egy nyuszit, hogy mire kell odafigyelni a beszerzéskor, valamint hogyan kell a későbbiekben elhelyezni és mivel kell etetni.

Bár korábban, a kilencvenes években a fővárosi állatkert is örökbefogadott – új gazdát keresve – megunt húsvéti nyulakat, ma ez már nincs így. A szóvivő ezzel kapcsolatban emlékeztetett, az intézmény nyúlvédelmi tevékenységét illetően elsősorban mindig is az volt a cél, hogy az emberek alaposan mérlegeljenek, mielőtt magukhoz vesznek egy állatot. Ebben tanácsokkal is szolgálnak, valamint alternatív örökbefogadási lehetőségeket is biztosítanak. Ugyanakkor nem szerették volna azt a magatartást erősíteni, hogy bárki is – a felelősség teljes hiányában – csak néhány hétre vegyen magához nyulat, majd lepasszolja az állatkertnek. Ezért 2008 óta már nem fogadnak be nyulakat.

Nyitókép: Pexels.com