Kína nem várt a WHO-ra: ismertették a vírus eredetének teóriáit

A diplomáciai össztűzbe került WHO-jelentés kiadását meg sem várva múlt pénteken tartottak ismertetőt a kínai tudósok politikusoknak: Feng Ce-csien, a kínai járványügyi központ vezetőhelyettese is négy teóriát említett, ahogyan az a még ki nem adott WHO-jelentéssel kapcsolatosan is elterjedt. Ezek a következők:

fertőzött denevér adta át a vírust embernek

közvetítőfajon keresztül jutott a vírus denevérről emberre

hűtött vagy fagyasztott élelmiszer felületén érkezett Vuhanba

egy vuhani laborból került ki.

A szakértők gyakorlatilag csak a laborból való kikerülés eshetőségét zárták ki, az állatokon vagy élelmiszer felületén való fertőzés eshetőségét tartják kínai oldalról elképzelhetőnek, írja a MedicalXpress.

Ce-csien összefoglalójáról az állami televízió, a CCTV számolt be, az ő közlésük szerint ötven állam, köztük arab és afrikai országok képviselői hallgatták meg a beszámolót.

"Kína határozottan szembehelyezkedik azoknak az országoknak a törekvéseivel, amelyek a vírus eredetének kutatására politikai kérdésként tekintenek és alaptalan feltételezésekkel akarják felelősségre vonni az országot"

- írta a kínai egészségügyminisztérium az összefoglaló kapcsán. A külügyminisztérium egy szóvivője hozzátette: a vírus eredetének megtalálása tudományos feladat, amelyben szükség van a szakemberek együttműködésére. Hozzátette: ismereteik szerint a WHO jelentéséről még mindig egyeztetnek a vuhani misszió résztvevői, nem tudja, mikor lesz nyilvános a jelentés. Kedden mutatja be a WHO a jelentést A Covid-19-járvány eredetével foglalkozó jelentésben szereplő elméletek elmélyültebb tanulmányozást igényelnek – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

"Minden elmélet megfontolás alatt van és mindaz, amit eddig láttam, további, teljes körű tanulmányozást érdemel" – mondta genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. A főigazgató közölte, hogy a jelentést, amely négy elméletet tartalmaz, de előnyben részesíti azt a hipotézist, hogy a SARS-CoV-2 nevű vírus köztes állaton keresztül került denevérről az emberre, azzal a feltételezéssel szemben, hogy a vírus egy laboratóriumból került ki, végleges formájában kedden hozzák nyilvánosságra.

A sajtótájékoztatón részt vett Gerd Müller német gazdasági együttműködési és fejlesztési miniszter is, aki üdvözölte, hogy Kína együttműködött a WHO által januárban és februárban Vuhanban lefolytatott vizsgálatban. (MTI)

Peter Ben Embarek, a misszió egyik tagja ugyanakkor arról számol be, hogy

néhány napon belül végeznek a jelentés ellenőrzésével

és fordításával a WHO berkein belül, akkor pedig már semmi sem fogja akadályoztatni, hogy megjelenjen.

Anthony Fauci amerikai egészségügyi főtanácsadó arról beszélt a napokban a jelentés kapcsán, hogy a legtöbb közegészségügyi szakértő egyetért azzal a lehetőséggel, miszerint a vuhani szuperterjesztő eseményt megelőző néhány hétben már keringett a vírus Kínában, de nem ért el olyan esetszámot, hogy felfedezhessék. A vuhani jelentés A WHO tavaly májusban vetette fel egy misszió ötletét, amely a koronavírus eredetét kutatná Vuhanban.

A procedúra, mely során összeállt a tíztagú csapat, eléggé elhúzódott, így csak februárban kezdhették meg munkájukat.

Hazatérve eredetileg ígértek egy rövidebb előzetes összefoglalót, amely végül nem jelent meg.

Azóta volt már két megjelölt időpontja is a jelentés kiadásának, de egyik alkalommal sem készült el az.

Nyitókép: MTI/AP/Ng Han-kuan