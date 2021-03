Operatív törzs: most érjük el a kétmillió beoltottat

Ezekben az órákban lépjük át a kétmillió beoltottat, ezzel meghaladtuk a 20 százalékos beoltottságot – mondta György István államtitkár, az ország oltási munkacsoport vezetője. Ezzel Európában számításoktól függően az első vagy a második helyen áll átoltottságban Magyarország. A múlt héten az eddigi legtöbb oltást adták be, csaknem 540 ezer adagot.

Továbbra is az idősek és a krónikus betegek oltása a legfontosabb. Napról napra nőtt a regisztráltak száma. Eddig 3,7 millió regisztráltból 1,5 millió a 65 év feletti, a 78 százalékuk már be van oltva. Az idősotthonokban már egyértelműen érezhető az oltás hatása – közölte az államtitkár.

Újabb kampány indul: oltásra hívják a március 24-ig regisztráló óvodai és iskolai dolgozókat, pedagógusokat. Ők még most SMS-t kapnak, és

csütörtöktől szombatig oltják őket 101 kórház 426 oltópontján reggel héttől este hétig.

Pfizer-vakcinát kap ez a foglalkozási kör, a kedden érkező szállítmány révén. Ha valaki már megkapta az oltást vagy nem tud megjelenni, nincs tennivalója.

Azokat, akik utólag, hétfő éjfélig regisztráltak, a húsvét utáni héten oltják, ekkor kerülnek sorra a bölcsődékben és a szakképzésben dolgozók is. Ők húsvét után várhatják az értesítő SMS-t, az oltást április 8-10. között kapják meg.

Ezenkívül az oltási programban folytatódik a regisztrált idősek és krónikus betegek oltását is részben Pfizer, részben Szputnyik V vakcinával. Az oltópontok a húsvéti ünnepek alatt is működnek. Az AstraZeneca-vakcinából kétezer háziorvos kap egy-egy ampullát. A Modernából 68 400 első és 13 200 második oltást lehet most beadni.

A honvédségi oltóbuszokon 500 embert oltottak már be, és a továbbiakban is alkalmazzák majd. Ezeket a magyar honvédség működteti, és főleg kistelepüléseket vetik majd be, ahol nincs háziorvos. Négy-öt ilyen busz tudja majd a polgári lakosságot is oltani – mondta György István.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 655 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 632 esetben léptek fel. Üzletekben 5 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 18 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 1019 intézkedés kellett, 306 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét.

Hétfőn 475 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Budapesten egy Király utcai Airbnb-lakásba hívták ki a rendőröket, ahol egy házibulit szüntettek meg, amelyen 34 ember, köztük 16 külföldi vett részt. Összesen 56 564 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 59 rendőri intézkedés történt. Hatósági házi karantént 7110-et rendeltek el, és összesen 55 280 zárlat van hatályban.

Müller Cecília is örömét fejezte ki, hogy kedden sikerül elérni a kétmillió beoltottat, majd ismertette a legfrissebb adatokat. 4609 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 645 733 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 274 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 435 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 402 964 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 222 334 főre emelkedett.12 553 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ez jelentősen emelkedett az elmúlt 24 órában, közülük 1529-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a mobiladatok azt mutatják, továbbra is sokan mozognak, elsősorban a nagyvárosokban, pedig csak az egyéni felelősségvállalással lehet megelőzni a megbetegedéseket, de felelősek vagyunk egymásért is.

Folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, 81 600 Moderna jött hétfőn, ez a háziorvosokhoz kerül. Ma 168 480 Pfizer-vakcina érkezett, nagyobb része a pedagógusok oltására megy. Éjjel 250 ezer Szputynik V első adagos vakcina érkezik. Zajlik a Sinopharm második szállítmányának az oltása is a háziorvosoknál.

"A kontaktusok számát minden lehetséges módon csökkentsük.

Akinek nincs halaszthatatlan dolga, ne menjen közösségbe, vásárolni,

ha szükséges, gyorsan bonyolítsa le. Az ünnepek előtt is fontos a maszkviselés és a fertőtlenítés. A fegyelmezettség nagyon fontos most és az ünnepek alatt is" – mondta Müller Cecília.

Azt is kérte, hogy akinek favipiravirt ír fel a háziorvosa, ne személyesen menjen érte a gyógyszertárba, mert megfertőzheti a többi vevőt és az ott dolgozókat is. Ha ilyen beteg megy be a patikába, akkor utána rendkívüli fertőtlenítést kell végrehajtani, és ez akadályozza az ellátást. Ha valakinek segítségre van szüksége a gyógyszerbeszerzéshez, az önkormányzathoz fordulhat.

A várandósok oltásához is regisztrálni kell, majd konzultálni kell a háziorvossal, hogy milyen kockázatnak van kitéve a várandós vagy szoptatós édesanya. A háziorvos gondoskodik arról is, hogy eljusson az oltópontra a Pfizer vakcina esetében, vagy akár a háziorvos is beadhatja a Moderna oltását.

Kérdések

Mikor kell egy fertőzötthöz mentőt hívni?

Több tünet is jelentkezhet egyszerre. Mindenkinél más és más. Ha gyógyszer hatására nem javul az állapota, akkor érdemes mentőt hívni. Aki több napja lázas, légszomja van, szívdobogást érez, ne késlekedjen, hívnia kell a mentőt, és jeleznie kell a fertőzöttséget.

Milyen oltóanyagot kapnak a pedagógusok? Kialakul-e a védettség az iskolák kinyitásáig?

A Pfizer oltóanyaga áll rendelkezésre, ezzel végzik. A védettséghez idő kell, fokozatosan alakul ki, de a védőoltás alapvető feladata az, hogy a súlyos lefolyású, szövődményes megbetegedéstől megóvjon, és az első oltás után is fokozatosan kialakul ellenanyagszint a szervezetben. Már az első oltás után jelentős védettség alakul ki.

A Magyarországra érkező Szputnyik V vakcina hol készül?

Az Orosz Föderációban készül, az OGYÉI helyszíni inspekciót is végzett, ez az engedély feltétele.