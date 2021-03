Intenzív ellátásra várva halnak meg a brazil koronavírusos betegek

A 26 brazil államból 15-ben 90 százalék fölött van az intenzív osztályok ágyainak kihasználtsága, a P1-es variáns terjedésével pedig egyre halálosabbnak tűnik a járvány mostani hulláma. Sao Paulóban, az ország legtehetősebb, közkórházak jól működő hálózatával ellátott államában is intezív ágyra várva hunynak el a páciensek, írja a Reuters.

Miközben minden adat arra utal, hogy az ország óriási bajban van, annak elnöke, Jair Bolsonaro továbbra is nevetségesnek nevezi a koronavírussal kapcsolatos korlátozó intézkedéseket. Nagy ritkán vesz maszkot nyilvános szereplései alkalmával, és azt állítja, nem szerepel tervei között, hogy beoltassa magát.

Nemrég azt üzente Brazília népének, hogy ne nyafogjon tovább a koronavírus miatt elhunytak száma miatt - ez a szám mára meghaladja már a 300 ezret is, aminél csak Amerika számolhat be magasabb számról. A 210 milliós ország lakosságának mindössze 10 százaléka kapott már legalább egy adagnyit a vakcinából, a teljesen immunizáltak aránya pedig még szerényebb, 3 százalékos. Az epidemiológusok a legrosszabbtól félnek. Sao Paulo, 2021. március 26. Védőruhát viselő temetői dolgozók koronavírus-járványban elhunyt embereket temetnek a Sao Pauló-i Vila Formosa temetőben 2021. március 25-én éjjel. Sao Paulo polgármestere engedélyezte a koronavírus-fertőzésben elhunytak éjszakai temetését, miután a városban az elmúlt napon 143 haláleset történt. MTI/EPA-EFE/Fernando Bizerra Jr

"Pusztító dolgok következhetnek, hacsak nem változnak meg a helyi és központi szabályok. Ha nem vezetnek be hatásos lezárásokat, valódi humanitárius krízis elébe nézünk" - vélekedik Albert Ko, a Yale professzora.

Az államok igyekszenek bővíteni az intenzív osztályos kapacitásokat, helyzetük azonban nem könnyű: a 400 ezer lakosú Bauru városának Bolsonaro-párti polgármestere, Suéllen Rosim például a múlt hónapban ellentmondott az állam intézkedésének, mellyel a nem létfontosságú üzletek bezárását rendelték el. Bírósági ítélet tudta csak erre kényszeríteni, de továbbra is úgy gondolja, attól sem lesz jobb a helyzet, ha mindent bezárnak. Ő úgy vélekedik, az állam felelős azért, hogy nincsen elég üres ágy az intenzíveken.

Az egészségügy frontvonalában dolgozó braziloknak ugyanakkor nem maradnak eszközei.

"Hónapok óta beszélünk arról, hogy mi fog történni, ha összeomlik az egészségügy. Ez a perc most jött el"

- mondja Fred Nicácio, egy baurui orvos, akik a koronavírusos betegek ellátásában vesz részt. A városban olyan nehéz a helyzet, hogy egyes páciensek rokonai bírósági papírokkal érkeznek, melyek kötelezik a kórházakat arra, hogy felvegyék beteg szeretteiket. Az ügyvédi ténykedés sem tud ugyanakkor intenzív ágyakat teremteni, és a magánkórházakban sem jobb a helyzet - ezek az intézmények is időnként könyörögnek azért, hogy a közkórházak átvegyék intenzív ellátásra szoruló pácienseiket. Kormányátalakítás történt Hivatalba lépése óta legjelentősebb kormányátalakítását hajtotta végre hétfőn Jair Bolsonaro brazil elnök.

A külügyi, az igazságügyi és a védelmi tárca élén is változtatott: Ernesto Araujo külügyminiszter távozása nem volt váratlan, sokan hibáztatják azért, hogy a koronavírus annyi halálos áldozattal járt az országban.

Bolsonaro leváltotta kancelláriaminiszterét, és a kormányátalakítással egy újabb nő, Flavia Arruda is bekerül Bolsonaro 22 tagú kormányába, mint az elnöki hivatal főtitkára.

Két héttel ezelőtt az egészségügyi minisztérium élén is változás történt: Eduardo Pazuellót Marcelo Queiroga kardiológus szakorvos váltotta, aki a járvány kitörése óta már Brazília negyedik egészségügyi minisztere.

Nyitókép: MTI/AP/Eraldo Peres