Horváth Csaba elrendelte a zuglói bölcsődék bezárását

A dolgozók és a kisgyermekek védelmében, valamint a fertőzési gócpontok kialakulásának megelőzése érdekében április 1. és április 16. között rendkívüli szünetet rendelt el a Zuglói Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben Horváth Csaba polgármester, aki szerint a bölcsődéket azért kell átmenetileg bezárni, mert a járvány során ezekben az intézményekben is egyre több megbetegedés fordul elő, egyes tagintézményeket pedig már egyébként is többször is be kellett zárni.

A Zuglói Egyesített Bölcsődék 12 tagintézményéből egy jelenleg is zárva tart, a többi tagintézményben a beíratott 865 gyermekből 389 veszi igénybe az alapellátást. A rendkívüli zárás ideje alatt két ügyeletes bölcsőde, a Mályva Kerületi Vezető Bölcsőde (1141 Budapest, Mályva köz 12.) és a Móka-kacagás Bölcsőde (1142 Budapest, Róna park 5-9.) biztosítja azon kisgyermekek felügyeletét, akiknek szülei nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak velük.

Az intézkedést szakmai véleményekre alapozva Szabó Rebeka alpolgármester kezdeményezte.

Zugló polgármestere közleményében hozzáteszi: megkésett, de helyes döntésnek tartják, hogy a kormány az iskolai, az óvodai és a bölcsődei dolgozók célzott oltásáról döntött. És elvárják, hogy az ideiglenes zárás végéig, április 16-ig minden olyan zuglói bölcsődei dolgozó megkapja az oltást, aki igényli azt. A zuglóiaktól pedig továbbra is azt kérik, hogy maguk és mások élete, egészsége védelmében tartsák be a járványügyi előírásokat, illetve aki teheti, maradjon otthon.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton