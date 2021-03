Százezerrel kevesebben dolgozunk, mint egy éve

Februárban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 550 ezer volt, ami jórészt a koronavírus-járvány gazdasági következményeként 104 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál, de 14 ezerrel több mint az előző hónapban – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2020. december–2021. februári három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 574 ezer volt, 50 ezerrel, 1,1 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 71,8 százalékos volt, 0,3 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Az elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma gyakorlatilag nem változott.

A magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai körében csökkent a legjobban a foglalkoztatottság, 39 ezerrel. A közfoglalkoztatottak száma 12 ezerrel esett vissza.

Egy januártól alkalmazott módszertani változás következtében a nők foglalkoztatási mutatói jelentős mértékben módosultak, mivel a gyed, gyes mellett dolgozókon túl azok a korábban inaktívak vagy munkanélküliek közé soroltak is foglalkoztatottnak minősülnek, akik a gyermekgondozási ellátás igénybevétele miatt vannak tartósan távol a munkájuktól. Azok számítanak ide, akik a gyermekgondozási ellátás igénybevétele előtt dolgoztak utoljára, a távollét idején pénzbeli juttatásban részesülnek, és az ellátás igénybevételét követően visszatérhetnek a korábbi munkahelyükre. Ezek számát a 2020. december–2021. februári időszakban 138 ezerre tette a KSH 4 ezerrel, 2,8 százalékkal többre az egy évvel korábbinál.

A 15–24 éves fiatal foglalkoztatottak száma 25 ezerrel, a foglalkoztatási rátájuk 2,1 százalékponttal, 26,8 százalékra csökkent. A legjobb munkavállalási korú 25–54 évesek foglalkoztatási rátája 1,1 százalékponttal, 85,8 százalékra mérséklődött, míg az 55–64 éves idősebb korosztályban a foglalkoztatottak száma 9 ezerrel, a foglalkoztatási ráta 2,9 százalékponttal, 60,8 százalékra emelkedett.

A 15-64 éves férfi foglalkoztatottak létszáma 10 ezerrel, 2 millió 408 ezer főre mérséklődött, míg a foglalkoztatási rátájuk demográfiai okból 0,2 százalékponttal, 77,1 százalékosra emelkedett. A nők körében a foglalkoztatottak száma 47 ezerrel, 2 millió 78 ezerre, a foglalkoztatási ráta 0,8 százalékponttal, 66,5 százalékosra csökkent.

A 15–64 éves népesség lélekszáma 55 ezerrel csökkent egy év alatt, a munkaerőpiactól távol maradó gazdaságilag inaktívak száma esett vissza 49 ezerrel és 6 ezerrel kevesebb lett az aktív népesség létszáma. Így a foglalkoztatásból kiszorult 57 ezer emberből 51 ezren jelentek meg a munkanélküliek között.

A járvány növelte a munkanélküliséget

Februárban a munkanélküliek száma 213 ezer volt, ami 46 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi ráta 1,0 százalékponttal 4,5 százalékra emelkedett. Januárhoz viszonyítva a munkanélküliek száma 25 ezerrel, a munkanélküliségi ráta 0,5 százalékponttal csökkent.

A 2020. december és 2021. februári háromhónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 217 ezer volt, 53 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5 százalékos értéke 1,1 százalékponttal volt magasabb az előző évinél. ITM: rosszabb most a helyzet, mint a járvány előtt, de a kormányváltáskor még rosszabb volt A szezonális hatásoknak köszönhető, hogy februárban havi összevetésben emelkedett a foglalkoztatottak száma – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a legfrissebb statisztikai adatokra reagálva az M1 aktuális csatornán.

Bodó Sándor felidézte, hogy míg 2010-ben a foglalkoztatási ráta 56-57 százalékos volt, mostanra ez a mutató már 71-72 százalék között mozog. Ugyanakkor jelezte, ebben az is szerepet játszik, hogy az Európai Unió áttért egy új számítási metódusra, amely szerint a gyesen, gyeden lévők is foglalkoztatottnak számítanak.

Hozzátette, a 2010-es kormányváltás idején még 11 százalék felett volt a munkanélküliségi ráta, ami egy évvel ezelőtt már 3,3-3,4 százalékra csökkent, most pedig 4,4-4,5 százalékon áll. Az államtitkár szerint az adatok azt mutatják, hogy a válság érezteti hatását.

A 15-24 éves fiatalok munkanélküliségi rátája egy év alatt 2,8 százalékponttal, 13,5 százalékra nőtt. Az összes munkanélküli csaknem ötöde a fiatalok köréből került ki. A 25-54 éves korosztály munkanélküliségi rátája 1,0 százalékponttal, 4,0 százalékosra, az 55-74 éveseké 1,2 százalékponttal, 3,4 százalékra emelkedett.

A munkakeresés átlagos időtartama 9,0 hónap volt, a munkanélküliek 26,6 százaléka legalább egy éve keresett állást.

A KSH hozzáfűzte, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma az egy évvel korábbihoz képest 14,5 százalékkal, 302 ezerre nőtt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd