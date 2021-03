Balassagyarmati polgármester: sokan covidos tünetekkel, lázcsillapítóval dolgoznak

Balassagyarmat polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy levelet ír a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének, hogy tegyenek ajánlást főként a nagyüzemekben a fertőzésveszély csökkentésére. Csach Gábor bejegyzése szerint elsősorban a beléptetési rendszer szigorítására, az öltözők fertőtlenítésére, továbbá járvány idejére a békeidőben a „táppénzcsalók ellen” kitalált fizetési bónuszrendszer felülvizsgálatára (havi-negyedévi pluszpénz annak a dolgozónak, aki nincs betegállományban) gondolt – írja a 24.hu.

Ez utóbbi miatt sajnos rengeteg példa van arra, hogy

covidos tünetekkel, lázcsillapítóval dolgozni járnak, és ezzel veszélyeztetik nemcsak maguk, de mások életét és a gazdasági termelést is

– írta Csach Gábor.

A helyi kórházi helyzettel kapcsolatban a következőkről számol be Balassagyarmat fideszes polgármestere: „A Dr. Kenessey Városi Kórházban folyamatos a Covid-ellátás, a dolgozók megfeszített munkát végeznek, mind a normál, mind az intenzív ellátás a kapacitás 90 százaléka felett működik, miközben egyéb osztályok is működnek. A Covid-részlegeken a hétvégén 217 covid-beteg gyógyult, közülük 20-an voltak lélegeztető gépen. A covid-ágyakon több mint 40 balassagyarmati várja a gyógyulást. Sajnos a héten átlag feletti halálozás volt.”

Az is kiderül a posztból, hogy a kórházban ápoltakhoz délután 3 és 5 között lehet csomagot küldeni. És az is, hogy a héten hat orvosegyetemi hallgató és több önkéntes is segíti a kórházi munkát.

