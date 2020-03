Hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket - a nap hírei

Hétfőtől új tantermen kívüli, digitális oktatási munkarend lép életbe - jelentette be a miniszterelnök. A diákok nem mehetnek be az iskolába, a tanárok otthonról vagy az iskolából taníthatnak. Az új helyzethez új módszertani ajánlásokat kapnak majd a tanárok. Orbán Viktor hozzátette: jó esély van arra, h szokott módon megtarthatják az érettségit. Elmondta, hogy a gyerekeknek szükség esetén kiscsoportos megőrzést biztosítanak. Egyben arra kérte a családokat, hogy gyerekeket most ne bízzák a nagyszülőkre, mert az időseket fenyegeti leginkább a koronavírus. - A bejelentés előtt valamennyi parlamenti párt és a két oktatási szakszervezet is az iskolák bezárása mellett foglalt állást.

Az Operatív Törzs egyetlen magyar település lezárását sem tartja indokoltnak, minden ezzel kapcsolatos információt álhírnek nevezett az ügyeleti központ vezetője. Lakatos Tibor hangsúlyozta, hogy Magyarországon egyelőre csak egyedi megbetegedések vannak, a hatóságok pedig azon dolgoznak, hogy lehetőleg gócpontok se alakulhassanak ki. Megerősítette, hogy három új beteget regisztráltak, így a fertőzöttek száma 19-re emelkedett.

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben egyszerűsödik az e-receptes gyógyszerkiváltás. Az emberi erőforrások minisztere által kiadott rendelet alapján péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit.

Kikapcsolási moratóriumot hirdetett a lakossági földgázszolgáltató és a nagy áramszolgáltatók a járványhelyzet miatt. Az NKM Nemzeti Közművek, az E.On és az Elmű-Émász is azt közölte, hogy a tartozást felhalmozó ügyfeleknél egyelőre nem kapcsolják ki a szolgáltatást

Számos további kulturális rendezvényt halasztanak el vagy törölnek a koronvírus-járvány miatt. A megváltott jegyek visszaváltási lehetőségeiről az intézmények honlapjain, közösségi oldalain érdemes tájékozódni. A Fővárosi Nagycirkuszban az előadások elmaradnak a koronavírus-járvány miatt, de az intézmény egy rendkívüli előadást ad március 15-én 15 órától és azt a cirkusz facebook oldalán élőben közvetíti. Szombattól rendkívüli megelőző intézkedések lépnek életbe a budapesti állatkertben. A Magyar Művészeti Akadémia közölte, hogy az összes márciusi, április programját törli. A Csodák Palotája határozatlan ideig zárva tart.

Kiutasítottak Magyarországról és az Európai Unió területéről két iráni egyetemistát, akik a koronavírus miatt elrendelt kórházi karantént elhagyták. A Belügyminisztérium közleménye szerint a két férfivel szemben egyidejűleg három év Magyarországra történő beutazási és tartózkodási tilalmat is elrendelt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

A járványhelyzet miatt ajánlásokat fogalmazott meg tagszervezeteinek és javaslatokat tett a kormánynak a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet elnöksége indítványozta, hogy az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák intézményvezetői engedélyezzék a gyermekek távolmaradását. A helyhatóságok zárják be a kulturális intézményeket, uszodákat és más sportlétesítményeket, illetve tegyék lehetővé a házhoz szállítást a közétkeztetésben. Az Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egyebek közt azt kéri a kormánytól, hogy munkaügyi intézkedésekkel enyhítse a közösségi közlekedésben a reggeli csúcsforgalmat, valamint lássa el a háziorvosokat védőeszközökkel, és biztosítsa a rendelőkben lévő betegek biztonságos elkülönítését.

Az egyoldalú nemzeti intézkedések, a határok lezárása és a határellenőrzés visszaállítása ellen emelt szót az Európai Bizottság elnöke. Ursula Von der Leyen szerint az ilyen intézkedéseknek jelentős társadalmi és gazdasági hatásai vannak, ezért arányos válaszokat kell adni a koronavírus okozta kihívásokra és a kiterjedt egészségügyi ellenőrzések elrendelése megfelelő intézkedés lenne. Szólt arról is, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy megadjon Rómának minden szükséges segítséget a válsághelyzet kezelésében. Bejelentette: Brüsszel 37 milliárd eurós befektetési kezdeményezést hoz létre a járvány gazdasági hatásainak mérséklésére, továbbá 8 milliárd euró hitelt biztosít a legnehezebb helyzetbe került ágazatok mintegy 100 ezer vállalatának.

Országos szükségállapotot hirdetett az új típusú koronajárvány miatt az amerikai elnök. Donald Trump a Fehér Házban mondott beszédében bejelentette: a szövetségi kormány 50 milliárd dollárt szabadít fel a koronavírus terjedése elleni küzdelemre a tagállamok és a települések számára. A vírustesztek elvégzésének, a betegek ápolásának és a vakcinakutatásnak nem lesz anyagi akadálya - szögezte le. Hozzátette: széles körű felhatalmazást ad az egészségügyi miniszternek egyes törvények és szabályozások megkerülésére, hogy a szakemberek és az ellátó szolgálatok rugalmasabban alkalmazkodhassanak a rendkívüli helyzethez.

A koronavírus-járvány miatt továbbra is világszerte - így Magyarországon is - halasztják vagy törlik a különböző sporteseményeket. A Magyar Jégkorong Szövetség úgy határozott, hogy valamennyi - utánpótlás, női és amatőr - bajnokság további mérkőzéseit azonnali hatállyal törli, illetve nem javasolja a csoportos edzések megtartását. A nemzetközi szövetség döntése értelmében elmaradnak az U18-as világbajnokságok, köztük a magyar érdekeltségű divízió I/A torna. A Magyar Röplabda Szövetség április 3-ig minden mérkőzést elhalaszt a sportágban. Az Újpesti Torna Egyletnél hétfőtől az egyesület valamennyi létesítménye bezár.