Feltérképezik, merre jártak az iráni betegek Magyarországon - percről percre

A fiú iskoláját lezárták, és azokat a gyerekeket is megvizsgálják, akik az utóbbi időszakban kapcsolatba kerültek a gyerekkel.

A nyugat-balkáni ország többségében szerbek lakta országrészében egy apánál és a fiánál állapították meg a vírus jelenlétét - jelentette be Alen Seranic, az országrész egészségügyi minisztere. Hozzátette: a férfi családját megfigyelés alá helyezték.

Bosznia-Hercegovinában is megjelent az új típusú koronavírus, csütörtökön a boszniai Szerb Köztársaságban regisztrálták az első két esetet - közölte a Banja Luka-i RTRS televízió.

A járvány és az utazási tilalmak miatt új lemondási lehetőséget vezetett be a cég.

2020.03.05. 06:00

A Pécsi Tudományegyetem professzora az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy nem tudni, a melegebb időjárás hatással lesz-e a járványra, és egyelőre arra is három verzió van, hogy mi lehet a fertőzés sorsa, akár örökre is velünk maradhat.