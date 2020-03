Koronavírus: elképesztő összegből kutatják a vakcinát

A voksolás után Mike Pence amerikai alelnök, aki a vírus elleni országos intézkedéseket koordinálja, közölte: az összeget a szövetségi kormányzat és a tagállami kormányok vírusellenes intézkedéseinek kiterjesztésére fordítják.

Az alelnök azt is elmondta, hogy az összegből 3 milliárdot fordítanak a vakcina kutatására, és a tervek szerint külön egymilliárdot juttatnak kistelepüléseknek is.

A nyugati parti Kaliforniában szerdán Gavin Newsom kormányzó egészségügyi szükségállapotot hirdetett az állam egész területére, miután egy Sacramento melletti kórházban koronavírusos fertőzésben meghalt egy 71 esztendős férfi.

Az Egyesült Államokban eddig 11 halálos áldozatot követelt az új típusú koronavírus, amely Kínában jelent meg, és ott is okozta a legtöbb megbetegedést. Tíz halálos áldozat az északnyugati Washington államban volt, de a betegség átterjedt már New York államra, Nebraskára és Texasra is. Washington állam és Florida a hét végén szintén rendkívüli állapotot hirdetett.

Az Egyesült Államokban jelenleg legalább 150 betegnél diagnosztizálták az új típusú vírus okozta tüdőgyulladást.

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML