koronavírus

Rengeteg, a koronavírusról szóló hírről vagy a vele kapcsolatos információkról beszámoló videó került fel az utóbbi időben a legnagyobb videós közösségi oldalra, aminek viszont a YouTube nem különösebben örül. Kemény döntést hoztak:

azokkal a videókkal, amelyekben a koronavírusról is szó esik, gyakorlatilag nem lehet pénzt keresni, mert e felvételek mellett nem jelennek meg hirdetések

- írta a The Verge alapján a hvg.hu. A cég az irányelvei alapján döntött így, mert az emberi élet fenyegetésével, fenyegetettségével kapcsolatos videók alatt nem jelentet meg reklámokat, és a koronavírusos témát is e kategóriába sorolta.

Túlzott szigorra panaszkodnak viszont a felvételek készítői, akik úgy vélik, a YouTube nem veszi figyelembe az általuk készített tartalom teljes egészét. Hivatkoznak arra is, hogy a hírcsatornákon szinte sosem tiltják le a reklámokat. A videós megosztóoldalnak erre is volt hivatalos válasza: ha egy csatorna fő témájának az "érzékeny tartalmak közzétételét" jelölték meg az indításkor, ott továbbra is megjelenhetnek a reklámok, hiszen az konzisztens tartalomnak számít.

