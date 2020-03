Megszólalt az egyetem, kiderült merre járt a másik, koronavírussal fertőzött itt tanuló diák

Az intézmény közleménye szerint a doktorandusz a tanulmányi előmeneteléhez szükséges konferencián kívánt részt venni Teheránban 2020. február 23-24-én, a koronavírus ottani megjelenése (hivatalosan 2020. február 22-én jelentették be) miatt a rendezvény elmaradt, azonban a hallgató már 2020. február 20-án megkezdte az utazását.

A doktorandusz 2020. február 28-án (pénteken) érkezett vissza Iránból, és az egyetem által küldött tájékoztatókban foglaltaknak megfelelőn

felkereste a Szent László Kórházat, jelezve, hogy fertőzött területről érkezett.

Emellett a doktorandusz témavezetője is jelezte számára, hogy – összhangban az egyetemi intézkedésekkel – legalább 14 napig ne látogassa az intézményt, távolléte igazolt távollétnek minősül.

Ennek megfelelően a doktorandusz a visszaérkezését követően

budapesti albérletében önkéntes karanténba vonult, egyetlen egyetemi campust sem látogatott meg, sem Gödöllőn, sem Budapesten.

A közlemény hangsúlyozza, hogy az egyetem a koronavírus terjedésével kapcsolatban kellő időben megtette az óvintézkedéseket, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott eljárásrenddel összhangban már 2020 januárjában megküldte a megelőzésre szolgáló higiénés rendszabályokról szóló információkat a munkatársaknak és a hallgatóknak magyar és angol nyelven is, most pedig az eddigi intézkedéseit megszigorította. Ismételt tájékoztatást küldött a munkatársak és a hallgatók részére a tájékoztatásokban foglalt higiénés rendszabályok betartása és betartatása érdekében, folyamatosan gondoskodik az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre állásáról. Megkezdődött az egyetemi rendezvények és a külföldi konferencia részvételek felülvizsgálata is. Az Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri az Operatív Törzs közleményeit, az azokban foglaltaknak megfelelően jár el.

Mint arról az Infostart is beszámolt, két koronavírussal fertőzött személy, két iráni diák van Magyarországon, egyikük a Semmelweis Egyetem hallgatója, a másikról pedig csütörtökön közölték, hogy a gödöllői Szent István Egyetemre jár.

