Szepessy Kornél: A kapitányok néha összevissza beszélnek a járatkésés okáról

A légi közlekedés Magyarország légterében 2014-ben alakult át, amikor lelőttek egy maláj repülőgépet Ukrajnában. Onnantól a légitársaságok gyakran Magyarország felett haladnak, így a hazai légtérbe 20 százalék extra forgalom került, a növekedés pedig évekig nem állt meg - hívta fel a figyelmet Szepessy Kornél, a HungaroControl Zrt. vezérigazgatója.

"2017-ben egy másik jelenség, a kerozinár jelentős csökkenése és a repülési kedv megnövekedése miatt észleltük azt, hogy újra 9,9 százalékos növekedés volt a magyar légtérben, majd utána 2018-ban is. 2013-hoz képest körülbelül 60-70 százalékkal növekedett meg az átrepülő forgalom Magyarország fölött" - ismertette.

Szepessy Kornél hozzátette, hogy

a magyar légtér két okból is népszerűbb a környezőknél.

"Az egyik az az, hogy egy főáramlási útvonalon fekszik (például Dubai–London), a másik pedig az, hogy sokkal olcsóbbak vagyunk, mint a szomszédos szolgáltatók. Addig, ameddig a kerozinár nem túl magas, addig szívesen kerülnek Magyarország felé" - magyarázta.

A magyar légtér forgalmában viszont idén már csökkenést figyeltek meg. Ez a kerozin árának emelkedésével függ össze - mondta a vezérigazgató.

"Abban a képletben, amely alapján a légitársaságok nap mint nap döntenek egy várospár összekötésének optimális útvonaláról, nagyobb szerepe lett a kerozin árának, így aztán a korábban az alacsonyabb légi forgalmi irányítási díjak miatt Magyarország felé kerülő járatok átkerültek a legrövidebb útvonalakra, mert a megspórolt kerozinnal kompenzálni tudják azt, hogy valamely szomszédos szolgálatnál magasabb fajlagos díjat fizetnek az irányításért, mint a magyar légtérben" - tette hozzá.

Szepessy Kornél arról is beszélt, hogy akkor repülhetne még több gép egy-egy légtérben, ha az irányítók létszámát növelnék. Ez Magyarországra is igaz: ha tovább emelkedne a forgalmi igény, akkor a személyi kapacitásokat is bővíteni kellene - hangsúlyozta a HungaroControl vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve, hogy az nem fordult még elő, hogy egy gép hiányzó magyar légi irányítók miatt késett.

"A kapitányok néha összevissza beszélnek a járatkésés okáról" - kommentálta azt, hogy egy fapados járaton kedden úgy tájékoztatták az utasokat, hogy az irányítótoronyban kialakult emberhiány miatt indulnak késve. Szepessy Kornél ugyanakkor elismerte: egyre több munkatársra van szükségük.

"Azt nyugodtan mondhatom, hogy

a budapesti repülőtéren késések magyar irányítókapacitás hiánya miatt nincsenek.

A toronyban és a bevezetőszolgálatban messze vagyunk a kapacitásaink határától, az útvonalirányításban pedig, a döbbenetesen megnövekedett igények miatt igyekszünk, hogy a 2025 környékére ígért kapacitást már hamarabb elő tudjuk állítani" - mondta Szepessy Kornél.

Az utóbbi 5-6 évben ugyanis

radikálisan megnőtt a légi forgalom, a HungaroControl tavaly 1 millió 7 ezer repülőgépet irányított a magyar légtérben.

Több mint 50 százalékos növekedés zajlott le, ami oda vezetett, hogy az előre jelzett körülbelül 15-20 százalékos növekedéshez képest a felkínált kapacitásainkat lényegében elvitte a határáig" - emelte ki a vezérigazgató.

A magyar légtér akár több gépet is fogadhatna, így évek óta

intenzíven toborozzák a légi irányítókat.

A munkaerőpótlást nehezíti, hogy bár a légi irányítók a magyar átlagfizetés többszörösét keresik, szigorú egészségügyi és pszichológiai feltételeknek kell megfelelniük - hangsúlyozta Szepessy Kornél.

"Az évente induló, 12 és 20 fő közötti tanfolyamokra most már stabilan tudunk ötszáz jelentkezőt találni, akik közül a borzasztóan szigorú tesztek és kiválasztási folyamat végére fel is tudjuk tölteni a tanfolyamot, ami szeptemberben indul minden évben" - magyarázta.

Évek óta jóval több légi irányítót képeznek ki, mint amennyi a nyugdíjba vonuló kollégák pótlására elegendő lenne. Szepessy Kornél így abban bízik, hogy munkaerőkapacitásuk a következő öt évben radikálisan növekszik majd.

A folyamatos technológiai fejlesztésekkel is igyekeznek javítani a teljesítményüket

- tette hozzá a vezérigazgató. A modern számítógépes rendszerrel egy légi irányító az eddiginél több repülőgépet tud biztonságosan koordinálni.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán