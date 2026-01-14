Van egy módszer, amivel gyorsabban jégmentesíthető a szélvédő

A hideg téli reggeleken nem ritkaság, hogy lefagy az autó szélvédője. Ilyenkor jöhet a kaparászás vagy az autóban történő várakozás, amíg az üveg felmelegszik és a jég is leolvad róla – írja a Vezess.

Az utóbbi módszert gyorsítja fel jelentősen egy kanadai cég, a BetterFrost találmánya. Lényegében a szélvédőfűtést gondolták újra azzal, hogy hatékonyabbá tették azt, és nem állítanak elő több hőt annál, mint amennyi tényleg elég a jég eltüntetéséhez az üvegről.

A módszer lényege alapvetően nem az, hogy a jégréteg teljesen leolvadjon, ugyanis a hőt pulzálóan irányítják a kérdéses területre, ami azt eredményezi, hogy a meleg a szélvédőn kívül mindössze 0,1 mm-re jut el.

Így a jégréteg alatt egy nagyon vékony vízfelület alakul ki, ezen pedig akár a többi jég is lecsúszhat.

Az eljárás így huszadannyi energiát emészt fel, mint amennyiből a hagyományos autófűtések oldják meg ugyanazt a problémát, a különbség pedig elektromos autók eseték kilométerekben mérhető. A BetterFrost rendszere jó arra is, hogy menet közben meggátolja a bepárásodást, és itt is 22 százalékos fogyasztáscsökkenést mértek.

Meglepő módon a találmány már 2022 óta létezik, de valamilyen oknál fogva egyelőre nem terjedt el szélesebb körben.