ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.06
usd:
331.5
bux:
118863.12
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy ember egy hosszú kaparóval igyekszik eltávolítani a jegesedést egy autó szélvédőjéről.
Nyitókép: Pixabay

Van egy módszer, amivel gyorsabban jégmentesíthető a szélvédő

Infostart

A kanadai találmány ráadásul energiatakarékos is, ami különösen az elektromos autóknál előnyös. Van azonban egy bökkenő.

A hideg téli reggeleken nem ritkaság, hogy lefagy az autó szélvédője. Ilyenkor jöhet a kaparászás vagy az autóban történő várakozás, amíg az üveg felmelegszik és a jég is leolvad róla – írja a Vezess.

Az utóbbi módszert gyorsítja fel jelentősen egy kanadai cég, a BetterFrost találmánya. Lényegében a szélvédőfűtést gondolták újra azzal, hogy hatékonyabbá tették azt, és nem állítanak elő több hőt annál, mint amennyi tényleg elég a jég eltüntetéséhez az üvegről.

A módszer lényege alapvetően nem az, hogy a jégréteg teljesen leolvadjon, ugyanis a hőt pulzálóan irányítják a kérdéses területre, ami azt eredményezi, hogy a meleg a szélvédőn kívül mindössze 0,1 mm-re jut el.

Így a jégréteg alatt egy nagyon vékony vízfelület alakul ki, ezen pedig akár a többi jég is lecsúszhat.

Az eljárás így huszadannyi energiát emészt fel, mint amennyiből a hagyományos autófűtések oldják meg ugyanazt a problémát, a különbség pedig elektromos autók eseték kilométerekben mérhető. A BetterFrost rendszere jó arra is, hogy menet közben meggátolja a bepárásodást, és itt is 22 százalékos fogyasztáscsökkenést mértek.

Meglepő módon a találmány már 2022 óta létezik, de valamilyen oknál fogva egyelőre nem terjedt el szélesebb körben.

Kezdőlap    Autó    Van egy módszer, amivel gyorsabban jégmentesíthető a szélvédő

eljárás

kanada

jegesedés

találmány

szélvédő

elektromos autó

könnyítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng

Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng
Éles politikai vita bontakozott ki Csehországban az Ukrajnának szánt lőszerszállítások miatt. A jelenlegi miniszterelnök, Andrej Babiš azt állítja: a korábbi kormány több száz milliárd koronányi fegyverüzletet bonyolított le úgy, hogy erről sem a parlament, sem a közvélemény nem kapott világos tájékoztatást. Petr Fiala volt kormányfő viszont azzal vádolja Babišt, hogy felelőtlen nyilatkozataival emberek és cégek biztonságát veszélyezteti.
 

Szakértő: egy trükk is kellett ahhoz, hogy Oroszország ellenálljon az uniós szankcióknak

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

Így reagált Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy az államfő kitűzte a választás időpontját

Minden fontos információ, amit a 2026-os választásról tudni kell

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban

Az eladók diktálták a tempót az Egyesült Államokban

Ázsiában remek volt a hangulat a tőzsdéken, Európában iránykeresés zajlott, a magyar tőzsde viszont felülteljesített; az OTP és a Mol is nagyot emelkedett, előbbi új történelmi csúcsra került, utóbbi pedig fontos ellenállást tört át. Eközben egyre feljebb kerülnek ma az olajárak, mivel a befektetők az iráni válság és a lehetséges kínálati zavarok kockázatát árazzák. A tengerentúlon eséssel zárták a keddi kereskedést a meghatározó részvényindexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés

Pedagógus bértábla 2026: mutatjuk, mennyi a pedagógus béremelés 2026-ban, hogyan alakul a tanári fizetés 2026 évében? Mit kell tudni a tanárbérek, pedagógus bérpótlékok kapcsán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 2,000 people reported killed at Iran protests as Trump says 'help is on its way'

More than 2,000 people reported killed at Iran protests as Trump says 'help is on its way'

A US-based rights group says it confirmed the death toll from a crackdown by authorities, as the US president urges Iranians to keep demonstrating.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 04:36
Megviseli az elektromos autókat a téli időjárás, alapos teszt is igazolja
2026. január 13. 18:59
Palkovics László: a világ legmodernebb gyártói jelentkeznek a ZalaZONE-hoz
×
×
×
×