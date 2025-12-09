ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Durva átrendeződés az autópiacon – mutatjuk a listát

Infostart

Figyelemre méltó tendencia a kínai gyártók felemelkedése, amelyek mind belföldön, mind nemzetközi szinten terjeszkednek. Gyors növekedésük ellentétben áll a számos európai és japán márka esetében megfigyelhető visszaeséssel.

A piacot uraló Toyota több mint kétszer annyi autót adott el, mint a legtöbb versenytársa, 2025 első félévében elérve a 4,73 millió járművet. Ez 6 százalékos éves növekedést jelent, megerősítve erejét az Észak-Amerikától Ázsiáig terjedő piacokon. A folyamatos iparági villamosítás ellenére a márka széles kínálata és globális termelési skálája alátámasztja vezető pozícióját – írja a piacesprofit.hu.

Szintén figyelemre méltó, hogy a negyedik helyen álló kínai BYD – alig több mint 2 millió eladott darabbal – 31 százalékos növekedést produkált, messze felülmúlva minden más nagyobb márkát. Jelenlegi pályája mellett az iparági szakértők arra számítanak, hogy a BYD 2025 végére megelőzi a Fordot. Ez a lendület Kína fellendülő elektromos jármű szektorát, valamint a márka agresszív nemzetközi terjeszkedését tükrözi, különösen Európában és Latin-Amerikában.

Eközben számos befutott márka, a Honda, a Nissan, a Mercedes és az Audi komolyabb visszaesést mutatott. Az európai luxusmárkáknak csökkent a részesedésük, mivel a kereslet a számukra kulcsfontosságú piacokon gyengült. Eközben a Hyundai, a Kia és a Chevrolet szerény növekedést mutatott – olvasható.

Eladások 2025 első félévében:

  1. Toyota - 4,7 millió (+6 százalék)
  2. Volkswagen - 2,3 millió (+5 százalék)
  3. Ford - 2,1 millió
  4. BYD - 2,0 millió (+31 százalék)
  5. Hyundai - 2,0 millió (+1 százalék)
  6. Honda - 1,7 millió (-7 százalék)
  7. Suzuki - 1,6 millió (-2 százalék)
  8. Nissan - 1,6 millió (-7 százalék)
  9. KIA - 1,6 millió (+2 százalék)
  10. Chevrolet - 1,5 millió (+2 százalék)
  11. BMW - 1,1 millió (-2 százalék)
  12. Geely - 993 ezer (+59 százalék)
  13. Mercedes - 900 ezer (-6 százalék)
  14. Renault - 809 ezer (+2 százalék)
  15. Audi - 784 ezer (-6 százalék)

