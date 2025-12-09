Durva átrendeződés az autópiacon – mutatjuk a listát

A piacot uraló Toyota több mint kétszer annyi autót adott el, mint a legtöbb versenytársa, 2025 első félévében elérve a 4,73 millió járművet. Ez 6 százalékos éves növekedést jelent, megerősítve erejét az Észak-Amerikától Ázsiáig terjedő piacokon. A folyamatos iparági villamosítás ellenére a márka széles kínálata és globális termelési skálája alátámasztja vezető pozícióját – írja a piacesprofit.hu.

Szintén figyelemre méltó, hogy a negyedik helyen álló kínai BYD – alig több mint 2 millió eladott darabbal – 31 százalékos növekedést produkált, messze felülmúlva minden más nagyobb márkát. Jelenlegi pályája mellett az iparági szakértők arra számítanak, hogy a BYD 2025 végére megelőzi a Fordot. Ez a lendület Kína fellendülő elektromos jármű szektorát, valamint a márka agresszív nemzetközi terjeszkedését tükrözi, különösen Európában és Latin-Amerikában.

Eközben számos befutott márka, a Honda, a Nissan, a Mercedes és az Audi komolyabb visszaesést mutatott. Az európai luxusmárkáknak csökkent a részesedésük, mivel a kereslet a számukra kulcsfontosságú piacokon gyengült. Eközben a Hyundai, a Kia és a Chevrolet szerény növekedést mutatott – olvasható.

Eladások 2025 első félévében: