Durva átrendeződés az autópiacon – mutatjuk a listát

A piacot uraló Toyota több mint kétszer annyi autót adott el, mint a legtöbb versenytársa, 2025 első félévében elérve a 4,73 millió járművet. Ez 6 százalékos éves növekedést jelent, megerősítve erejét az Észak-Amerikától Ázsiáig terjedő piacokon. A folyamatos iparági villamosítás ellenére a márka széles kínálata és globális termelési skálája alátámasztja vezető pozícióját – írja a piacesprofit.hu.
Szintén figyelemre méltó, hogy a negyedik helyen álló kínai BYD – alig több mint 2 millió eladott darabbal – 31 százalékos növekedést produkált, messze felülmúlva minden más nagyobb márkát. Jelenlegi pályája mellett az iparági szakértők arra számítanak, hogy a BYD 2025 végére megelőzi a Fordot. Ez a lendület Kína fellendülő elektromos jármű szektorát, valamint a márka agresszív nemzetközi terjeszkedését tükrözi, különösen Európában és Latin-Amerikában.
Eközben számos befutott márka, a Honda, a Nissan, a Mercedes és az Audi komolyabb visszaesést mutatott. Az európai luxusmárkáknak csökkent a részesedésük, mivel a kereslet a számukra kulcsfontosságú piacokon gyengült. Eközben a Hyundai, a Kia és a Chevrolet szerény növekedést mutatott – olvasható.
Eladások 2025 első félévében:
- Toyota - 4,7 millió (+6 százalék)
- Volkswagen - 2,3 millió (+5 százalék)
- Ford - 2,1 millió
- BYD - 2,0 millió (+31 százalék)
- Hyundai - 2,0 millió (+1 százalék)
- Honda - 1,7 millió (-7 százalék)
- Suzuki - 1,6 millió (-2 százalék)
- Nissan - 1,6 millió (-7 százalék)
- KIA - 1,6 millió (+2 százalék)
- Chevrolet - 1,5 millió (+2 százalék)
- BMW - 1,1 millió (-2 százalék)
- Geely - 993 ezer (+59 százalék)
- Mercedes - 900 ezer (-6 százalék)
- Renault - 809 ezer (+2 százalék)
- Audi - 784 ezer (-6 százalék)