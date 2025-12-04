ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.03
usd:
326.62
bux:
109297.26
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Forgalom, dugó Budapesten.
Nyitókép: Getty Images

Kiderült, mennyi időt ültek idén a dugóban a Budapesten autózók

Infostart

Az idei Global Traffic Scorecard jelentés szerint 2025-ben a világ legforgalmasabb és legzsúfoltabb városa Isztambul lett, ahol átlagosan 118 órát rostokoltak a dugóban az emberek.

Közzétették az idei Global Traffic Scorecard jelentést, amely évről évre bemutatja, hogy a világ legforgalmasabb városaiban mennyi időt ücsörögnek a dugóban az autósok. A jelentésből kiderül, hogy a világ legzsúfoltabb városa 2025-ben Isztambul lett, ahol a járművezetők évente átlagosan 118 órát töltenek dugókban, torlódásokban, ami majdnem öt napnyi időtartamnak felel meg – írja a vezess.hu.

A második helyen Chicago (Egyesült Államok) végzett 112 órával, majd Mexikóváros következik a sorban 108 órával. A magyar főváros is bekerült az első ötvenbe:

a 43. helyezett lett Budapest, ahol 58 órát, azaz 2,5 napot veszítettek 2025-ben a dugók miatt a járművezetők.

A statisztikából az is kiderül, hogy a legzsúfoltabb időszakban – a reggeli és a délutáni órákban – a városban közlekedő járművek átlagsebessége 30 km/óra körüli.

Forrás: Global Traffic Scorecard - inrix.com
Forrás: Global Traffic Scorecard - inrix.com

A dugókban eltöltött idő tekintetében az európai városok közül idén Dublin végzett az élen 95 órával, a második London (91 óra), a harmadik pedig Párizs (90 óra).

Forrás: Global Traffic Scorecard - inrix.com
Forrás: Global Traffic Scorecard - inrix.com

Kezdőlap    Autó    Kiderült, mennyi időt ültek idén a dugóban a Budapesten autózók

budapest

közlekedés

forgalom

dugó

torlódás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton az InfoRádió Geotrendek című műsorában úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre, amikorra stratégiai szempontok alapján kritikusra fordul a helyzet az ukrán hadseregben és az orosz gazdaságban.
 

Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

Most akkor mi lesz Arne Slottal?

Most akkor mi lesz Arne Slottal?

Ismét győzelem nélkül maradt a Liverpool a Premier League-ben, szerda este 1–1-re végzett a Sunderlanddel. Valójában a tabellán is jobban álló vendégek álltak közelebb a győzelemhez. Virgil van Dijk hibája utána sokáig előnybe játszottak, majd a 94. percben, döntetlennél, óriási esélyük volt megnyerni a meccset.
VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák

Kihátrál Ukrajna mögül egyik fontos szövetségese: fegyverek helyett már a békét szorgalmazzák

Olaszország korainak tartja a csatlakozást a NATO PURL-programjához, amely amerikai fegyverek ukrajnai beszerzését segíti - jelentette ki Antonio Tajani külügyminiszter, aki hozzátette: most inkább a folyamatban lévő béketárgyalásokra kellene koncentrálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar dolgozó már lépett: csak így vállalnak munkát, sokkal könnyebb lehet most nekik

Rengeteg magyar dolgozó már lépett: csak így vállalnak munkát, sokkal könnyebb lehet most nekik

2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 09:10
Épp most nyer háborút Norvégia a hagyományos autók ellen
2025. december 4. 05:12
A főutakon is emelkedik az útdíj, stratégia van mögötte, de a fuvarozók nem boldogok
×
×
×
×