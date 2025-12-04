Kiderült, mennyi időt ültek idén a dugóban a Budapesten autózók

Közzétették az idei Global Traffic Scorecard jelentést, amely évről évre bemutatja, hogy a világ legforgalmasabb városaiban mennyi időt ücsörögnek a dugóban az autósok. A jelentésből kiderül, hogy a világ legzsúfoltabb városa 2025-ben Isztambul lett, ahol a járművezetők évente átlagosan 118 órát töltenek dugókban, torlódásokban, ami majdnem öt napnyi időtartamnak felel meg – írja a vezess.hu.

A második helyen Chicago (Egyesült Államok) végzett 112 órával, majd Mexikóváros következik a sorban 108 órával. A magyar főváros is bekerült az első ötvenbe:

a 43. helyezett lett Budapest, ahol 58 órát, azaz 2,5 napot veszítettek 2025-ben a dugók miatt a járművezetők.

A statisztikából az is kiderül, hogy a legzsúfoltabb időszakban – a reggeli és a délutáni órákban – a városban közlekedő járművek átlagsebessége 30 km/óra körüli.

Forrás: Global Traffic Scorecard - inrix.com

A dugókban eltöltött idő tekintetében az európai városok közül idén Dublin végzett az élen 95 órával, a második London (91 óra), a harmadik pedig Párizs (90 óra).