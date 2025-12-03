Próbálta menteni a helyzetet a sofőr az M1-esen, levegőben pörgés lett a vége – videó

Megdöbbentő videót tett közzé a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), amit az egyik autópálya-figyelő kamera rögzített az M1-esen – vette észre a Player.

A felvételen azt látni, ahogy egy Fiat Punto a külső sávból látszólag indok nélkül áttér a belső sávba, és nekimegy a szalagkorlátnak. A vezető feltehetően próbál menteni, azonban nem sikerül neki, és a visszapattanó autót először visszavezeti a belső korláthoz, majd onnan megint lepattan, kormánymozdulat és lassítás nélkül nekimegy a külső korlátnak, felrepül, és végül hármat fordul a levegőben.

Szerencsére az autó végül a kerekeire érkezik, az utasok pedig gond nélkül ki tudnak szállni.

Az MKIF a videóhoz mellékelt posztban külön felhívja a figyelmet a vezetés közben telefonozás, az autóban pakolászás és a fáradtság veszélyeire, ami némileg sugallja, mi állhat a baleset hátterében. A becsapódást követően sokan azonnal megálltak és odaszaladtak segíteni, senki sem kerülte ki az összetört járművet. A vállalat nekik külön köszönetet mondott.

A szembe haladó oldalon viszont pillanatok alatt kialakult a bámészkodók miatt a fantomdugó, ami megint csak egy külön eset.