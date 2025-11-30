Különleges három sáv lesz az M7-esen, itt vannak az időpontok

A beruházás, amelyet a kormány korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, a nyári hónapokban állandósuló forgalmi torlódások kezelését célozza - írja a sonline.hu.

A kivitelezés tervezett kezdete: 2027. szeptember 1. (két és fél év múlva, 2027 harmadik negyedévében)

A projekt tervezett befejezése: 2031. augusztus 31.

A teljes fejlesztés a Koncessziós Szerződésben vállaltaknak megfelelően

négy évig tart majd.

Az M7-es autópálya teljes, mintegy 74 kilométeres érintett szakaszán nem egységesen három sáv épül ki.

M0–Szabadbattyán szakasz (16+249 – 70+500 szelvény): Itt valósul meg a teljes, 2x3 sávos bővítés (plusz ITS sávok).

Szabadbattyán–Balatonvilágos szakasz (70+500 – 90+603 szelvény): Ezen a szakaszon 2x2 sávos bővítést terveznek, amely kiegészül az ITS (Intelligens Közlekedési Rendszer) által vezérelt rugalmas leállósávokkal.

Az ITS rendszerek lehetővé teszik a leállósáv ideiglenes megnyitását a forgalom számára balesetek, karbantartás, vagy a hétvégi csúcsforgalom idején. A szakértők szerint a fejlesztés felgyorsítja majd a járműforgalmat, csökkentve az idegőrlő torlódásokat a főváros és a Balaton között.