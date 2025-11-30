ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 30. vasárnap Andor, András
fotó: Nagy Ildikó
Nyitókép: Nagy Ildikó

Különleges három sáv lesz az M7-esen, itt vannak az időpontok

Infostart

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) tájékoztatása szerint az M7-es autópálya Budapest és Balatonvilágos közötti szakaszának bővítési projektje az engedélyezési fázis lezárása után a kiviteli tervek készítésénél tart.

A beruházás, amelyet a kormány korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, a nyári hónapokban állandósuló forgalmi torlódások kezelését célozza - írja a sonline.hu.

A kivitelezés tervezett kezdete: 2027. szeptember 1. (két és fél év múlva, 2027 harmadik negyedévében)

A projekt tervezett befejezése: 2031. augusztus 31.

A teljes fejlesztés a Koncessziós Szerződésben vállaltaknak megfelelően

négy évig tart majd.

Az M7-es autópálya teljes, mintegy 74 kilométeres érintett szakaszán nem egységesen három sáv épül ki.

M0–Szabadbattyán szakasz (16+249 – 70+500 szelvény): Itt valósul meg a teljes, 2x3 sávos bővítés (plusz ITS sávok).

Szabadbattyán–Balatonvilágos szakasz (70+500 – 90+603 szelvény): Ezen a szakaszon 2x2 sávos bővítést terveznek, amely kiegészül az ITS (Intelligens Közlekedési Rendszer) által vezérelt rugalmas leállósávokkal.

Az ITS rendszerek lehetővé teszik a leállósáv ideiglenes megnyitását a forgalom számára balesetek, karbantartás, vagy a hétvégi csúcsforgalom idején. A szakértők szerint a fejlesztés felgyorsítja majd a járműforgalmat, csökkentve az idegőrlő torlódásokat a főváros és a Balaton között.

Autó    Különleges három sáv lesz az M7-esen, itt vannak az időpontok

közlekedés

bővítés

m7-es autópálya

Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
