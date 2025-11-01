ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa sajtóértekezleten vesz részt a madridi Valdebebas sportközpontban 2025. január 21-én. A címvédõ Real Madrid január 22-én a Red Bull Salzburg ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/Fernando Villar

Csodajárgányt kapott Kylian Mbappé, mégsem vezetheti – fotó

Infostart

A felajánlott hivatalos szponzori autók közül egy több mint 140 ezer eurót érő BMW-t választott a Real Madrid világbajnok labdarúgója.

Mint ahogy az összes többi játékos, Kylian Mbappé is megkapta új autóját a 2025/2026-os szezonra a Real Madrid labdarúgócsapatától. A vb-aranyérmes francia támadó a felajánlott hivatalos szponzori kocsik közül egy több mint 140 ezer eurót érő BMW-t választott, mégsem vezetheti a csodajárgányt – írja az autoszektor.hu.

A portál szerint a BMW i7 alapáron 120 213 euróba kerül, de a Kylian Mbappé által választott típus 144 013 eurótól indul. A bajor márka zászlóshajója több mint öt méter hosszú és csaknem 2700 kilogrammot nyom. Az opcionális automatikus ajtók érintés nélkül nyílnak és záródnak, alkalmazáson keresztül érzékelve a vezető közelségét. Ami pedig a belső teret illeti: a tetőből egy közel 32 hüvelykes, 8K-s érintőképernyő nyílik Amazon Fire TV-vel és 5G csatlakozással, valamint a Bowers & Wilkins surround hangrendszer 5,5 hüvelykes érintőképernyős vezérlőkkel az ajtópaneleken. Filmeket, játékokat vagy videokonferenciákat lehet élvezni a dönthető ülésekből, amelyek az utasülés mögött felemelhető lábtartóval rendelkeznek.

A BMW i7-et két elektromos motor hajtja, mindegyik tengelyen egy-egy, így biztosítva az összkerékhajtást. Az együttes teljesítménye a legjobb verziónál 660 lóerő (485 kW) és 1100 Nm maximális nyomaték.

Az autó tényleg minden igényt kielégít, az egyetlen bökkenő, hogy Kylian Mbappénak továbbra sincs jogosítványa, így nem ő, hanem a sofőrje fogja vezetni az új BMW-t.

A sztárfocista kora alapján már nyolc éve jogosult jogosítványra, hiszen Franciaországban 18 éves kortól lehet vezetői engedélyt szerezni. Amikor a PSG csapatában játszott, akkor is sofőrje volt, a klub biztosította neki. Az tervezték, addig lesz ez így, amíg Kylian Mbappé megszerzi a jogosítványát. Be is íratták vezetői tanfolyamra, és a csatár néhány alkalommal meg is jelent egy párizsi autósiskolában, de hamar elment a kedve az elméleti oktatástól és a vezetéstől. Egy korábbi interjújában úgy fogalmazott, a jogosítvány megszerzése soha nem tartozott a prioritásai közé, és egyelőre ez így is marad.

