Nagyon részegen autózott, nagyon gyorsan ment, nagyon durva büntetést kapott

A dombóvári rendőrök ellenőrizték a közlekedők sebességét a 611-es úton a napokban. Egy autó vezetője a 60-as táblánál 96 km/h-s sebességgel száguldott el a traffipax előtt.

Az egyenruhások megállították. Miközben tájékoztatták, hogy a gyorshajtásért 70 000 forint bírságot és 4 közlekedési előéleti pontot kap, a közúti ellenőrzéskor szokásos rutin szerint szondát is fújattak a sofőrrel, mely alkohol fogyasztását jelezte.

Nem is keveset, ugyanis a járművezető a bűncselekményi értékhatár feletti értéket lehelt a szondába.

A férfi elismerte, hogy előző este nem kevés alkoholt ivott. Ezután további mintavételre vitték, mely megerősítette az ittasságot.

A 49 éves sofőrnek a gyorshajtás miatt kiszabott bírság mellett a jogosítványától is hosszú időre el kell búcsúznia az ittas vezetés miatt.

Ne veszélyeztessék az utakon sem saját, sem mások egészségét azzal, hogy ittasan ülnek a volán mögé - írják a rendőrök a police.hu cikkében, amelyben fotó is látható a cikkben említett gyorshajtásról.