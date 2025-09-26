Trabanton szállni élvezet – a világon egyedülálló csodajárgány került elő

Ritka darabnak számító, sosem használt, klasszikus kétütemű Trabant került elő Németországban. A vezess.hu cikke szerint az 1990-es évjáratú Trabant P601 S de Luxét ugyan annak idején forgalomba helyezték, mégsem használta senki.

A kilométer-számláló csak 9 kilométert mutat, és nem cserélt alkatrészről, hanem gyári óráról van szó. Az autó gyári állapotban került elő, úgy néz ki, mint amikor elkészült. A fényezés égkék és szinte teljesen makulátlan. A belső térben barna színű, érintetlen szövetkárpit van, ráadásul a jármű tárolására is nagyon odafigyelhettek, ugyanis olyan állapotban van, mintha évtizedeken át készenléti üzemmódban lett volna.

A portál kiemeli: a P601 S de Luxét a dísztárcsák és az utasoldali kapaszkodók mellett a 12 voltos elektromos rendszer, valamint a megvilágított kesztyűtartó tette igazán különlegessé a maga korában, de még ma is kuriózumnak számít, főleg ilyen állapotban.

A P601-es Trabantnak 0,6 literes, 26 lóerős kétütemű motorja, négyfokozatú váltója van, a súlya mindössze 600 kilogramm. A rá jellemző jellegzetes kerepelés, a finom rángatás és a füstfelhő visszahozza a régi szép időket. A kormányzás közvetlen, a futómű egyszerű, de robusztus. A feladott hirdetés szerint

a ritka darabot 10 450 euróért (körülbelül 4 millió forintért) árulják.

Egy átlagos P601-esért ez természetesen túlzás lenne, ez a példány azonban nem átlagos, ezt az említett paraméterek is bizonyítják, és sokat számít, hogy semmi jele a restaurálásnak vagy az utólagos javításnak. A hétköznapi használatban lévő klasszikus Trabantok piaci ára ennél azért jóval alacsonyabb, de ez a darab gyűjtői minőségű, rendkívül alacsony a futásteljesítménye és szinte érintetlen, így a portál megállapítása szerint reális a vételára.

(Nyitóképünk illusztráció.)