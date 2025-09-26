ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.92
usd:
335.55
bux:
0
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pexels.com

Trabanton szállni élvezet – a világon egyedülálló csodajárgány került elő

Infostart

Több mint négymillió forintnak megfelelő összegért árulnak Németországban egy 1990-es évjáratú Trabantot, melynek számlálója mindössze 9 kilométert mutat, és olyan állapotban van, mintha évtizedek óta készenléti üzemmódban várta volna, hogy valaki végre száguldozzon vele.

Ritka darabnak számító, sosem használt, klasszikus kétütemű Trabant került elő Németországban. A vezess.hu cikke szerint az 1990-es évjáratú Trabant P601 S de Luxét ugyan annak idején forgalomba helyezték, mégsem használta senki.

A kilométer-számláló csak 9 kilométert mutat, és nem cserélt alkatrészről, hanem gyári óráról van szó. Az autó gyári állapotban került elő, úgy néz ki, mint amikor elkészült. A fényezés égkék és szinte teljesen makulátlan. A belső térben barna színű, érintetlen szövetkárpit van, ráadásul a jármű tárolására is nagyon odafigyelhettek, ugyanis olyan állapotban van, mintha évtizedeken át készenléti üzemmódban lett volna.

A portál kiemeli: a P601 S de Luxét a dísztárcsák és az utasoldali kapaszkodók mellett a 12 voltos elektromos rendszer, valamint a megvilágított kesztyűtartó tette igazán különlegessé a maga korában, de még ma is kuriózumnak számít, főleg ilyen állapotban.

A P601-es Trabantnak 0,6 literes, 26 lóerős kétütemű motorja, négyfokozatú váltója van, a súlya mindössze 600 kilogramm. A rá jellemző jellegzetes kerepelés, a finom rángatás és a füstfelhő visszahozza a régi szép időket. A kormányzás közvetlen, a futómű egyszerű, de robusztus. A feladott hirdetés szerint

a ritka darabot 10 450 euróért (körülbelül 4 millió forintért) árulják.

Egy átlagos P601-esért ez természetesen túlzás lenne, ez a példány azonban nem átlagos, ezt az említett paraméterek is bizonyítják, és sokat számít, hogy semmi jele a restaurálásnak vagy az utólagos javításnak. A hétköznapi használatban lévő klasszikus Trabantok piaci ára ennél azért jóval alacsonyabb, de ez a darab gyűjtői minőségű, rendkívül alacsony a futásteljesítménye és szinte érintetlen, így a portál megállapítása szerint reális a vételára.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Autó    Trabanton szállni élvezet – a világon egyedülálló csodajárgány került elő

németország

trabant

ritkaság

eladás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beindult a deportálás, de valami nagyon stimmel a számokkal

Beindult a deportálás, de valami nagyon stimmel a számokkal

A Trump-kormány deportálási kampánya gyorsan eszkalálódik, de az adatok kaotikusak és sokszor ellentmondásosak. A hivatalos számok, a független elemzések és a kiszivárgott statisztikák között tízezres eltérések vannak. Eközben az őrizetbe vételek és a kitoloncolások száma rekordmagasságba emelkedett, elsősorban Latin-Amerikából érkező fiatal férfiakat érintve. Egyre többen vélik úgy, hogy a statisztikákban ez erősíti az amerikai munkaerőpiacot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 18:22
Két nyugdíjast ölt meg az ittas férfi
2025. szeptember 25. 16:58
A Kormányinfón is szó volt az új KRESZ-ről, jövőre jön, íme, a részletek
×
×
×
×