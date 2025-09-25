ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.49
usd:
333.18
bux:
98376.68
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A police car at night with its emergency lights on.
Nyitókép: aijohn784/Getty Images

Hollywoodi akciójelenetek Hajdúszoboszlón: így menekült a Suzuki a rendőrök elől – videó

Infostart

A 46 éves sofőr kilométereken keresztül száguldott közúton és egy szántóföldön is, de a hajdúszoboszlói rendőrök elfogták. Mint kiderült, volt oka a menekülésre.

A hajdúszoboszlói rendőrök ROADPOL-ellenőrzést tartottak szeptember 18-án este a 4-es főúton. Egy zöld autót akartak megállítani, a sofőr azonban gázt adott, és nagy sebességgel továbbhajtott. A járőrök azonnal utána eredtek, közben értesítették a Tevékenység-irányítási Központot, ami további egységet is a menekülő irányába küldött.

Kilométereken keresztül követték, amikor egy földútra lekanyarodott, onnan pedig egy szántáson keresztül próbált meg egérutat nyerni. Nem sokkal később megállt, kiugrott az autóból és beszaladt egy nádasba, amit azonnal körbevettek az egyenruhások. Sokadik felszólításukra jött elő a 46 éves férfi, akit azonnal letepertek és megbilincseltek. A ruházatából több, fóliába csomagolt kábítószergyanús anyag, egy crackpipa került elő, és a droggyorsteszt is pozitív értéket jelzett nála.

Bűnlajstroma azonban itt nem ért véget, a kisújszállási lakos eltiltás hatálya alatt döntött úgy, hogy volán mögé ül, ráadásul a kocsiján nem volt kötelező biztosítás, a műszaki érvényessége lejárt és a forgalomból is ki volt vonva – írja a police.hu.

Az egyenruhások előállították a rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-birtoklás és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt eljárást indítottak ellene, továbbá négy feljelentést tettek a további szabályszegései miatt.

Kezdőlap    Autó    Hollywoodi akciójelenetek Hajdúszoboszlón: így menekült a Suzuki a rendőrök elől – videó

rendőrség

autó

kábítószer

üldözés

roadpol

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Szijjártó Péter elárulta: Orbán Viktor telefonon beszélt Donald Trumppal

Az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. A magyar tárcavezető nyilatkozatából az is kiderült, hogy Orbán Viktor magyar idő szerint szerda este telefonon beszélt Trumppal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?

Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Colombia's president calls US attacks on alleged drug boats 'act of tyranny'

Gustavo Petro told the BBC that "there is no need to kill anyone" in efforts to crackdown on maritime drug smuggling.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 14:10
Mentőhelikoptert riasztottak az M1-eshez, leállt a forgalom
2025. szeptember 24. 06:52
Totális blokád: új módszerrel támadnak a rendőrök Budapesten – videó
×
×
×
×