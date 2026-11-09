Gadi Eisenkot, az Izraelben kormányalakítással megbízott ellenzéki – magát centristának mondó – vezető Benjamin Netanjahu leváltását ígéri, de ehhez nemcsak a jobboldali Likud egy részét kellene megnyernie, hanem az arab pártok támogatásával szembeni ellenállást is le kellene küzdenie. Eisenkot hat hetet kapott, és azt mondja:

Izraelnek nincs ideje újabb választásokra.

Eisenkot szerint rendkívüli helyzetben van az ország:

több fronton háborúzik,

romlik a nemzetközi megítélése,

az izraeli demokrácia is az egyik legsúlyosabb válságát éli át.

Most olyan, új vezetésre van szükség, amelyben bíznak, és amelynek elsődleges szempontja Izrael biztonsága és jóléte. Ezért vetette fel nemzeti „vészhelyzeti” kormány létrehozását, és ezért emlegetett kreatív és szokatlan politikai megoldásokat az új vezetőjelölt.

Amiért nagy szükség van a kreativitásra, az az izraeli politikai matematika: Eisenkot jelölését a 120 fős parlament 67 képviselője támogatta, de ez

a többség két, egymással nehezen együttműködő csoportra oszlik:

a zsidó pártokból álló tábor 48, az arab pártokból álló pedig 19 képviselőt számlál.

Utóbbiak készek támogatni egy Eisenkot-kormányt vagy legalább tartózkodni az ellene szóló szavazástól. A zsidó pártok egy része viszont jelezte: nem lép be olyan kabinetbe, amely az arab pártok támogatására támaszkodik.

Eisenkot korábban elutasította a velük való együttműködést, újabban viszont úgy fogalmaz: „az nem lehet koalíciós partner, aki nem nevezi terrorszervezetnek a Gázát irányító Hamászt”.

Elemzők szerint Gadi Eisenkot akár kisebbségi kormányt is alakíthat, de felmerült a hagyományosan Netanjahuval szövetséges ultraortodox pártok bevonása is.

A politikus egyelőre nem árulta el, melyik utat választja, de megszólította Netanjahu Likud pártjának képviselőit, valamint a szélsőjobboldali Vallásos Cionizmus pártot is.

Négy alapelvet szabott feltételül:

Izrael maradjon zsidó és demokratikus állam, tartsák tiszteletben a függetlenségi nyilatkozat értékeit, vezessenek be általános nemzeti katonai szolgálatot, és kötelezzék el magukat a Hamász terrorszervezet felszámolása mellett.

Gadi Eisenkot lehetséges miniszterelnöksége azért is mérföldkő, mert a jobbára európai, askenázi zsidók alkotta elit üvegplafonját áttörve egy mizráhi, tehát közel-keleti származású politikus állhat Izrael élére. (Az állam megalapítása után ez a – muszlim országokban tapasztalt üldözések elől menekülő – csoport diszkriminációval, rossz lakhatási körülményekkel szembesült, és kevesebb lehetősége volt előrelépni a társadalmi ranglétrán.)

Bár Eisenkot katonaként mérsékeltebb bánásmódért szállt síkra a palesztinokkal szemben, kérdéses, hogy politikájával mérsékelni tudja-e a világszerte tapasztalható Izrael-, illetve úgynevezett „cionistaellenes” – burkoltan Izrael eltörlését pártoló – mozgalmak befolyását.

Eközben Amerikában

Az Egyesült Államok-beli Philadelphiában például a hétvégén biciklis „bojkott” tüntetést szerveztek az zsidó érdekeltségű vállalkozások ellen, de az akciót megzavarták az Izrael-párti ellentüntetők.

Közben Donald Trump amerikai elnök újabb magyarázatot adott pártja választási vereségére: az egyik ok szerinte a „hihetetlenül növekvő Izrael-ellenesség” az országban. Bár nem tért ki rá, de ez a jobboldalon is érzékelhető, ahol sokak szerint Izrael rángatta bele Washingtont az Irán elleni háborúba.