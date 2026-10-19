Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Az európai cégek „pusztító ellencsapásra” készülhetnek fel, ha Brüsszel megvalósítja a tervet és korlátozza az amerikai vállalatok, így például a Starlink műholdas szolgáltatást nyújtó SpaceX piaci lehetőségeit a kontinensen. Erre figyelmeztetett Washington párizsi nagykövete a Financial Timesnak adott interjújában.

Az Egyesült Államok szerint Brüsszel a saját technológiai iparát védi az amerikai versenytársak kárára. Az Európai Bizottság viszont az európai technológiai önállóságot erősítené, és csökkentené a külföldi szolgáltatóktól való függőséget.

Ennek részeként a mobiltelefonok és a műholdak közötti közvetlen kapcsolatra használható frekvenciasáv egy részét az európai szolgáltatóknak tartaná fenn. Ez korlátozhatná az amerikai és kínai cégek mozgásterét, köztük a SpaceX-ét, amely a Starlink műholdas hálózatot működteti.

Andrew Puzder, az USA párizsi nagykövete viszont jelezte: ennek „pusztító” következményei lehetnek. Szerinte az amerikai piac mérete miatt az európai vállalatok különösen rosszul járhatnak egy ilyen konfliktussal. A nagykövet ugyanakkor elismerte, hogy Európának joga van megvédeni a kormányzati és más érzékeny adatok biztonságát. Azt viszont elfogadhatatlannak tartja, ha a szabályozás célja az amerikai cégek versenyképességének gyengítése.

A Starlink az Ukrajna ellen indított orosz invázió kapcsán ismert. A háború kezdete óta fontos szerepet játszik Ukrajna polgári, de katonai kommunikációjában is. A SpaceX arra figyelmeztetett, hogy a tervezett uniós korlátozások ronthatják az ukrajnai összeköttetéseket is. Az elmúlt hetekben felmerült, hogy vagy Musk vagy Washington a Kijevre való nyomásgyakorlás részeként lassította a Starlinket, illetve annak kormányzati irányítás alatt álló változatát. A hétvégén Marco Rubio külügyminiszter azonban azt állította, nem volt tudatos lépés, a helyzet „valahogy előállt”. A kapcsolat azóta felgyorsult.

Washington Brüsszelnek címzett fenyegetésére visszatérve, az amerikai nagykövet szerint nem lehet úgy versenyképesebbé tenni az európai vállalatokat, hogy közben hátrányba hozzák az amerikaiakat. Úgy véli, az uniós szabályozás és az amerikai technológiai cégekre kiszabott, több milliárd eurós bírságok elriaszthatják a beruházókat. Puzder azt is megkérdőjelezte, hogy Brüsszel valóban a digitális piaci verseny javítására törekszik-e, vagy inkább bevételt akar szerezni az amerikai vállalatoktól az uniós költségvetés számára.

A konfliktus része egy szélesebb vitának. Az Európai Unió az amerikai technológiától való függőségét szeretné csökkenteni, részben azért, mert Donald Trump politikáját kiszámíthatatlannak tartja, és kockázatot lát abban, ha kritikus infrastruktúrák külföldi vállalatoktól függenek. Brüsszel a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia területén is erősítené az európai cégeket, hogy azok versenyképes alternatívát kínálhassanak az amerikai szolgáltatókkal szemben.

Washington ezzel szemben azt sürgeti, hogy Európa és Amerika inkább működjön együtt Kínával szemben a mesterséges intelligencia és a kvantumszámítógépek fejlesztésében.