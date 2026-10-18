Novemberben is féláron utazhatunk vonattal Szlovákiában

Robert Fico miniszterelnök a közlekedési tárca képviselőivel folytatott egyeztetés után a közelmúltban jelentette be, hogy a kormány novemberben is fenntartja az október 1-jén bevezetett, ideiglenes vasúti kedvezményt. Az intézkedés havonta mintegy hatmillió eurójába kerül az államnak. A decemberi folytatásról szintén pozitívan nyilatkozott, a jövő évi támogatás lehetőségéről pedig az állami költségvetés elfogadása után dönthetnek.

Robert Fico szerint az intézkedés máris érezteti hatását: október 5-én csaknem 25 százalékkal többen váltottak menetjegyet, mint egy évvel korábban. Október 3-án és 4-én pedig 35-38 százalékos növekedést mértek.

A kormány a vidéki autóbusz-közlekedésben és a megyeszékhelyek helyi járatain is támogatná az olcsóbb utazást.

Erre közel 13 millió eurót különítettek el. Nagyszombat és Trencsén megyében már október elsején csökkentek az árak, további hat megye pedig október 12-től vezeti be a kedvezményt. A megyeszékhelyek tömegközlekedésében ugyancsak ettől a naptól várható az árcsökkentés, bár Nagyszombat kivételt jelenthet az integrált közlekedési rendszer miatt.

Az autósok számára ugyanakkor kevésbé kedvezőek a kilátások. Ondrej Greguš, az XTB elemzője szerint a szlovákiai üzemanyagárak enyhe mérséklődése ellenére a következő hetekben ismét erősödhet az áremelkedési nyomás.

A benzin Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában is olcsóbb, mint Szlovákiában, Csehországban pedig nagyjából azonos áron lehet tankolni.

A dízel Lengyelországban körülbelül huszonegy centtel kerül kevesebbe literenként, és Magyarországon, valamint Csehországban is olcsóbb.

A különbségekhez a szomszédos országok állami intézkedései, köztük az adócsökkentések és az árak szabályozása is hozzájárulnak. Az elemző elsősorban a dízel további drágulásától tart. A finomított üzemanyagok korlátozott kínálata, a közel-keleti konfliktus kiéleződése és a Mexikói-öbölben elővigyázatosságból visszafogott olajkitermelés egyaránt felfelé hajthatja az árakat. A benzinkutak literenkénti bruttó árrését tíz centben maximáló állami intézkedés sem képes teljesen megakadályozni a drágulást, ha a nagykereskedelmi beszerzési árak emelkednek.