Izraeli mintára épít ki online gyermekvédelmi rendszert Csehország

A digitális veszélyek szinte minden fiatal életében jelen vannak: a felmérések szerint az okostelefont használó gyermekek és fiatalok csaknem kétharmada találkozott már veszélyes vagy gyűlöletkeltő tartalommal az online térben. Egyharmaduk kapott már szexuális jellegű üzenetet, minden ötödik gyermeket pedig arra kértek, hogy küldjön magáról intim képet vagy videót.

Ezekre a növekvő kockázatokra – köztük az internetes zaklatásra, az online zsarolásra, valamint a mesterséges intelligenciával összefüggő új veszélyekre – kíván hatékony választ adni a cseh kormány a most előkészítés alatt álló projekttel.

A tervezett Online Gyermekvédelmi Nemzeti Központ alapelve egyszerű: nem egy teljesen új, párhuzamos intézményrendszert hoznak létre, hanem a már meglévő, ám jelenleg széttagoltan működő szolgáltatásokat kapcsolják össze.

A mintaként szolgáló izraeli modellt – az úgynevezett Unit 105 rendszert – nemrég mutatták be a cseh szakértőknek és a kormány képviselőinek. Az izraeli példa sikerének kulcsa egyetlen központi kapcsolattartó pont, amely a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető. Ha egy gyermek veszélyben érzi magát, vagy gondja akad a hálózaton, a megadott krízisvonalon azonnal segítséget kérhet. A központ szakemberei felmérik a helyzetet, és azonnal bevonják a megfelelő hatóságokat.

Az új cseh hálózat összehangolja majd a rendőrség, az ügyészség, az oktatási és egészségügyi tárca, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgálatok munkáját. A hatóságok mellett a civil szervezetek és a kiberbiztonsági szakemberek is helyet kapnak abban a tárcaközi munkacsoportban, amely a rendszer részleteit dolgozza ki. A megelőzés és az azonnali krízisintervenció mellett a központ kiemelt figyelmet fordít majd az oktatásra és a családok támogatására is.

Andrej Babis cseh miniszterelnök elmondása szerint az állam teljes intézményrendszere készen áll majd arra, hogy kiálljon a veszélybe került fiatalokért. Lubomír Metnar belügyminiszter hangsúlyozta: olyan megoldást alakítanak ki, amely a cseh viszonyoknak és a családok valós igényeinek felel meg, így sem a gyermekeknek, sem a szülőknek nem kell majd hosszas keresgéléssel tölteniük az időt, ha segítségre van szükségük.

A tervek szerint a csehországi online gyermekvédelmi rendszer 2028-tól áll majd teljes kapacitással a fiatalok és családjaik rendelkezésére.