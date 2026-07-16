Büntetőeljárás indult Andrej Babis korábbi cégének támogatása ügyében

A hírt a cseh Seznam Zprávy hírportál hozta nyilvánosságra. A lap szerint az Európai Ügyészség delegált ügyésze, Daniela Bártíková még május végén döntött a büntetőeljárás megindításáról, a nyomozással pedig a cseh Szervezett Bűnözés Elleni Nemzeti Központot bízta meg. Az európai ügyészek nemcsak magát az Agrofert holdingot vizsgálják, hanem azokat a cseh politikusokat és hivatalnokokat is, akik lehetővé tették az uniós források kifizetését. Emellett arra a kérdésre is választ várnak, hogy a cseh állam miért nem követeli vissza azokat a támogatásokat, amelyeket a holding még Andrej Babiš korábbi kormányzása idején kapott meg.

A feljelentést tevő Kalózpárt elnöke, Zdeněk Hřib a prágai képviselőházban elmondta: a céljuk az, hogy a cseh Legfőbb Államügyészség is érdemben foglalkozzon a teljes üggyel. Hřib kiemelte, hogy hatalmas összegről, mintegy 23,5 milliárd cseh koronáról van szó. Hozzátette:

a feljelentés nem csupán a múltbeli ügyek feltárását szolgálja, hanem meg akarják akadályozni, hogy a szerintük jogosulatlan pénzfelhasználás a jövőben is folytatódhasson.

Mivel az Európai Ügyészségnek kizárólag az uniós forrásokkal kapcsolatban van hatásköre, a nemzeti költségvetést érintő támogatások vizsgálatát a helyi hatóságokra kell bízniuk. Daniela Bártíková európai ügyész megerősítette, hogy az eddig megszerzett információkat már át is adta a prágai Fővárosi Főügyészségnek és a Legfőbb Államügyészségnek. A Kalózpárt ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az európai szervek már léptek, a cseh nemzeti hatóságok a hazai költségvetési források ügyében még nem indítottak nyomozást.

Andrej Babiš kormányfő jelenleg Párizsban tartózkodik a Bastille ostromának évfordulóján, így a legújabb fejleményekre közvetlenül még nem reagált. Korábban azonban többször is kijelentette:

az összeférhetetlenségi kérdést jogilag teljesen rendezte azzal, hogy az Agrofert részvényeit egy vagyonkezelő alapba helyezte át.

Alena Schillerová pénzügyminiszter a parlamentben védelmébe vette a miniszterelnököt. Mint fogalmazott, meggyőződése, hogy Babiš a cseh és az európai szabályoknak megfelelően járt el. A pénzügyminiszter szerint a politikusoknak nem tisztük kommentálni az Európai Ügyészség tevékenységét, meg kell várni, milyen következtetésre jutnak a független szervek. Az ANO kormányzópárt képviselőcsoportjának vezetője, Taťána Malá pedig egyenesen úgy fogalmazott: az ellenzéki Kalózpártnak a „Babiš-ellenességen” kívül semmilyen más mondanivalója nincs a választók számára.