PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 3: Frances President Emmanuel Macron greets Ukraines President Volodymyr Zelensky prior to their meeting at the Elysee presidential palace on September 3, 2025 in Paris France. A so-called Coalition of the Willing, counting some 30 countries, intends to provide support to Ukraines military and possibly deploy some of its own soldiers to Ukraine when and if a ceasefire is agreed. The deployment would aim to deter future Russian aggression. (Photo by Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images)
Nyitókép: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Kétes múltú francia gépek kerülnek Ukrajnához

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Felment a francia gyártó, a Dassault papírjainak árfolyama azt követően, hogy közölték: Ukrajna 100 Rafaele harci gépet vásárol. Kommentátorok szerint azonban „politikai ígéretről” és nem üzleti szerződésről van szó.

Ukrajna 100 darab korszerű, francia gyártású Rafaele harci gépet vásárol a jövőben – erről írt alá szándéknyilatkozatot a párizsi Elysée palotába látogató ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij hétfőn volt Emmanuel Macron francia államfő vendége, az ő hivatala történelminek nevezte a megállapodást. Az alku része új légvédelmi-, drón- és radarrendszerek vásárlása is.

Macron – akit az ukrajnai háború kezdetén még sokan bíráltak, mert szóba állt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – most már úgy fogalmazott: az ukrán hadsereg „felélesztése kollektív biztonságunk kulcseleme”.

Az orosz invázió első éveiben az ukránok kénytelenek voltak saját, szovjet időkből maradt Migjeiket használni, miközben kitartóan lobbiztak azért, hogy F-16-os amerikai harci gépeket kapjanak. A Biden-adminisztráció vonakodott, egyes katonai szakértők pedig később arról kezdtek el beszélni, hogy a háború alakulása miatt már nem volt sok értelme a hosszas átképzést igénylő és az orosz légvédelem által sebezhető F-16-osok átadásának.

Végül jött az amerikai „igen”, aminek nyomán az európai szövetségesektől megérkeztek ezek a gépek. Kijev szerint igenis hasznos a modell, mert „oroszlánrésze” volt orosz cirkálórakéták lelövésében. A nyugati gépek révén brit-francia és amerikai cirkálórakétákkal is hatékonyabban tudnak támadni orosz célpontokat – jegyzi meg a The Financial Times.

Az ukrán légierő korszerűsítése közben továbbra is napirenden szerepel.

Kijev októberben szerződést írt alá Svédországgal 150 darab Gripen vásárlásáról.

Miből?

De hogy miből lesz pénze Ukrajnának – különösen az energetikai szektorában napvilágra került korrupció közepette – új harci gépek és légvédelmi eszközök vásárlására?

Macron és Zelenszkij szerint Kijev uniós és kétoldalú finanszírozást vesz majd igénybe, és esetleg hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz – bár ezt egyes uniós tagállamok ellenzik. Macron felvetette, hogy az EU további kölcsönt vehet fel Ukrajna „a stabil és megbízható” finanszírozásához.

A két vezető arról is megállapodott, hogy közösen fognak gyártani elfogó drónokat, a budapesti metrókocsik felét adó Alstom pedig 470 millió euró értékben, 55 mozdonyt szállít az ukrán vasútnak. Ezt főként az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank finanszírozza.

Visszatérve a Rafaele-gépekre – azok nimbuszát kikezdte a közelmúltbeli indiai-pakisztáni miniháború. Pakisztán – kínai rakétákkal – képes volt több ilyen indiai gépet lelőni. Szakértők ugyanakkor megemlítik: az indiaiak pontatlan hírszerzési információt kaptak a kínai rakéták képességeiről – az ukránok valószínűleg tanulhatnak az esetből.

