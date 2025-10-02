ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 2. csütörtök
Hollywood és Bollywood is kiakadt az AI-színésznőre – videó

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Nemcsak Hollywood, de a szintén milliárdos bevételeket termelő indiai filmipar, Bollywood is kongatja a vészharangot az első, mesterséges intelligencia által generált színésznő miatt. Tilly Norwood „anyacége” azonban azt állítja: nem cél az emberi színészek kiiktatása.

„Ismerjük meg egymást!” – mondja. Hullámos, sötét haja van, makulátlan az arcbőre, bájosan mosolyog és egyelőre csak pár szót engedtek neki beszélni – ő Tilly Norwood, az AI-színésznő, aki forgószélként érkezett meg a szórakoztató iparba.

A héten már arról érkeztek hírek, hogy „képernyő-teszteken vesz részt”, hogy szerződéshez jusson. „20 másodperc alatt szörnyekkel harcoltam, robbanások elől menekültem, eladtam egy autót és majdnem nyertem egy Oscart... na, találjatok magatoknak egy színésznőt, aki minderre képes!” – mondta egy klipben.

Hollywood eddig ontotta az eltúlzott számítógépes-grafikával megtűzdelt filmeket, de kiakadt, amikor kiderült, hogy az algoritmusok színészeket is tudnak szimulálni. Kedden az egyik nagy amerikai színész-szakszervezet kelt ki az ellen, hogy „szintetikusokkal” váltják ki az embereket.

Norwoodot a Londonban élő holland színésznő és producer, Eline Van der Velden Particle6 nevű stúdiója hozta létre és ő azt állította, nem cél az emberek helyettesítése. Ezt azonban nem fogadják el az érintettek.

„Ő nem színész, hanem számtalan profi előadó munkáján betanított, számítógépes program által előállított karakter, nincsenek érzelmei, tapasztalatai. A közönséget nem érdeklik az emberi élettől elszakadt, számítógép által generált szereplők” – közölte a 2023-ban hatalmas sztrájkot szervező SAG-AFTRA szakszervezet, amelynek egyik követelése éppen a mesterséges intelligencia által generált képek elleni jogvédelem volt.

„Ez AI, te jó ég! Kicsináltak bennünket... ez nagyon ijesztő, na ne, ilyet nem tehetnek az ügynökségek. Álljanak le!” – volt Emily Blunt Oscarra jelölt színésznő reakciója, amikor meglátta Tillyt.

A Pokerface és Russian Doll sorozatokból ismert Natasha Lyonne az mondta: bojkottálni kell mindenkit, aki AI-színésszel dolgozik.

Mindezzel párhuzamosan a szintén milliárdos szórakoztatóágazat, az indiai filmipar sztárjai is nekimentek a mesterséges intelligenciának. Bollywood egyik vezető színészpárja, a Cannes-ben is jegyzett Abisek Bacscsan és felesége, Aisvarija

bírósághoz fordult, hogy az tiltsa le az ő fizikai vonásaikat és a hangjukat felhasználó AI-videók gyártását.

Sőt, követelik, hogy a Google lépjen, hogy a hozzá tartozó YouTube-ra feltöltött videókkal ne lehessen AI-algoritmusokat tanítani.

Az elmúlt években több bollywoodi celeb fordult bírósághoz „személyiségi jogai” védelmében a világ legnépesebb országában.

A Google azért került célkeresztbe, mert a hozzá tartozó YouTube helyi igazgatója szerint is ez a platform „India új tévéje”, ugyanis 600 millió felhasználóval ez az ország a YouTube legnagyobb piaca.

A bollywoodi színészpár a képeik posztereken, bögréken és matricákon való megjelenítését is le akarja tiltani, és 450 ezer dollárt kártérítést követel a Google-tól.

KAPCSOLÓDÓ HANG

