ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.73
usd:
337.11
bux:
0
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők - a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.

A nyugati média szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök távozott elégedettebben az alaszkai Elmendorf-Richardson támaszpontról, mivel rábeszélte házigazdáját, Donald Trump elnököt: támogassa az ötletet, hogy Moszkvatovábbi területeket szerezzen Ukrajnától, cserébe a békéért.

„Kössön alkut” – ezt üzente Trump a tárgyalásokat követő sajtóeseményen Zelenszkijnek, akit ma fogad Washingtonban. Az európai vezetők ugyanakkor ezt nem akarják és szabályos küldöttséggel érkeztek az amerikai fővárosba. Ott van Macron francia elnök, Merz német kancellár és Starmer brit miniszterelnök, továbbá Georgia Meloni olasz kormányfő, Ursula von der Leyen EU-bizottsági főnök és Mark Rutte NATO-főtitkár.

Ők arra próbálják rábeszélni a Trump-kormányzatot, ne támogassa Putyin igényét az ásványkincsekben gazdag Donyeck régió még ukrán kézen maradt részére.

A területről való lemondást az ukrán alkotmány is tiltja, de van még néhány további ok, amiért Kijev nem akar megválni a 6 és félezer négyzetkilométeres területtől,

amiért cserébe az oroszok visszaadnák a Harkiv és Szumi megyékben elfoglalt 440 négyzetkilométernyi területet.

Donyeck még ukrán kézen maradt részén fekszenek a magas fekvésű erőd-városok: Szlovjanszk és Kramatorszk. Az ukránok szerint ezek birtokában az oroszok könnyebben tudnának lecsapni Ukrajna fennmaradó területére, ha egy békekötés után újra indulnának a harcok.

Kissé délebbre, az ostromlott Pokrovszk kokszbányája volt az ország egyetlen ilyen lelőhelye, amely ellátta az acélipart és ha a várost átadnák, akkor az ukrán acéltermelés a háború előtti mennyiség töredékét tudná csak előállítani.

A Trump-kormányzat szerint azonban „tárgyalni kell a Donbász jövőjéről és mindkét oldalnak engedményeket kell tennie”.

Emmanuel Macron viszont azt közölte: a küldöttség „az európaiak és Ukrajna egységes frontját képviseli...

csak egyetlen ország akar kapituláción alapuló békét:

Oroszország” – mondta. Ezzel üzent Vlagyimir Putyinnak is, aki az alaszkai tanácskozás végén azt mondta: reméli, hogy az európaiak nem akadályozzák annak kidolgozását, amiről Trumppal megállapodtak, és nem dugnak botot a küllők közé.

Kommentátorok megjegyzik: az európaiak nem szögezték le nyíltan, hogy a Donbász maradjon ukrán kézen, hanem azt mondják: Zelenszkij elnök dönti el a területi kérdést. Maga az ukrán elnök közben egyrészt elutasította a terület-átadást, másrészt a korábbi tilalmon túllépve közölte, hogy személyesen Putyinnal tárgyalna egy háromoldalú, amerikai-ukrán-orosz megbeszélésen.

„A frontvonal a legjobb tárgyalási alap és az európaiak ezt támogatják. Oroszországnak le kell állítania a támadásokat az érdemi tárgyalások előtt” – mondta Zelenszkij. Trumpék szerint viszont immár nem tűzszünetről, hanem átfogó békeegyezményről kéne tárgyalni.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt

ukrajna

európa

donald trump

orosz

vlagyimir putyin

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Tudósítónktól

Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt
Ne hódoljon be Putyinnak – erre sürgetik Trump amerikai elnököt európai vezetők - a hétvégi, alaszkai amerikai-orosz csúcs után, ahol Vlagyimir Putyin a Donbász egészét kérte a békéért cserébe. Trump ma fogadja Zelensziij ukrán elnököt és valószínűleg alkukötésre sürgeti majd.
 

Állítólag Vlagyimir Putyin is engedett

Ukrajna kész területi kérdésekben is engedményt tenni

Európai politikusok hada kíséri az ukrán elnököt Donald Trumphoz

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi csúcs után jön a nagy kérdés: mit hoz a héten a piacoknak Trump és Putyin kudarca?

Történelmi csúcs után jön a nagy kérdés: mit hoz a héten a piacoknak Trump és Putyin kudarca?

A pénteki Trump–Putyin-találkozó előtt kivárás jellemezte a tőzsdéket a múlt héten, most viszont a figyelem már a makroadatok felé fordul. A hét központi kérdése az lesz, hogyan értékelik a piacok a csúcs teljes eredménytelenségét, miközben sorra érkeznek a friss inflációs és növekedési mutatók. Magyarországon az MNB és a KSH közlései adhatnak képet a pénzügyi stabilitásról és a beruházási folyamatokról, az Egyesült Államokban a Fed jegyzőkönyve és a munkaerőpiaci adatok kerülnek a fókuszba, Európában pedig az inflációs számok és a német GDP mondhatják meg, mennyire törékeny a fellendülés. Japánból külkereskedelmi és inflációs statisztikák érkeznek, a beszerzési menedzserindexek pedig globálisan mutatják majd, milyen állapotban van a feldolgozóipar és a szolgáltatások. A befektetők így ezen a héten már nem a diplomáciai szimbolikát, hanem a gazdasági fundamentumokat mérlegelik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat

2025 őszi lomtalanítás Gyula területén: itt vannak a dátumok, mikor viszik a lomokat

Mutatjuk, mikor lesz Gyula és a környező települések területén lomtalanítás 2025 őszén az eddig közzétett információk szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No going into Nato by Ukraine,' says Trump as Zelensky prepares for White House talks

'No going into Nato by Ukraine,' says Trump as Zelensky prepares for White House talks

The leaders of the UK, France and Germany will accompany Ukraine's president for crunch talks on ending Russia's war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 21:00
A Földnél öregebb meteorit csapódott egy házba, a tudósok egy gyanús aszteroidát figyelnek
2025. augusztus 17. 16:02
Megrendülhet a világ legnagyobb demokráciájának a bizalma Amerikában
×
×
×
×