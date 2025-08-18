Be ne hódoljon Putyinnak! - Így könyörög most Európa Trump előtt

A nyugati média szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök távozott elégedettebben az alaszkai Elmendorf-Richardson támaszpontról, mivel rábeszélte házigazdáját, Donald Trump elnököt: támogassa az ötletet, hogy Moszkvatovábbi területeket szerezzen Ukrajnától, cserébe a békéért.

„Kössön alkut” – ezt üzente Trump a tárgyalásokat követő sajtóeseményen Zelenszkijnek, akit ma fogad Washingtonban. Az európai vezetők ugyanakkor ezt nem akarják és szabályos küldöttséggel érkeztek az amerikai fővárosba. Ott van Macron francia elnök, Merz német kancellár és Starmer brit miniszterelnök, továbbá Georgia Meloni olasz kormányfő, Ursula von der Leyen EU-bizottsági főnök és Mark Rutte NATO-főtitkár.

Ők arra próbálják rábeszélni a Trump-kormányzatot, ne támogassa Putyin igényét az ásványkincsekben gazdag Donyeck régió még ukrán kézen maradt részére.

A területről való lemondást az ukrán alkotmány is tiltja, de van még néhány további ok, amiért Kijev nem akar megválni a 6 és félezer négyzetkilométeres területtől,

amiért cserébe az oroszok visszaadnák a Harkiv és Szumi megyékben elfoglalt 440 négyzetkilométernyi területet.

Donyeck még ukrán kézen maradt részén fekszenek a magas fekvésű erőd-városok: Szlovjanszk és Kramatorszk. Az ukránok szerint ezek birtokában az oroszok könnyebben tudnának lecsapni Ukrajna fennmaradó területére, ha egy békekötés után újra indulnának a harcok.

Kissé délebbre, az ostromlott Pokrovszk kokszbányája volt az ország egyetlen ilyen lelőhelye, amely ellátta az acélipart és ha a várost átadnák, akkor az ukrán acéltermelés a háború előtti mennyiség töredékét tudná csak előállítani.

A Trump-kormányzat szerint azonban „tárgyalni kell a Donbász jövőjéről és mindkét oldalnak engedményeket kell tennie”.

Emmanuel Macron viszont azt közölte: a küldöttség „az európaiak és Ukrajna egységes frontját képviseli...

csak egyetlen ország akar kapituláción alapuló békét:

Oroszország” – mondta. Ezzel üzent Vlagyimir Putyinnak is, aki az alaszkai tanácskozás végén azt mondta: reméli, hogy az európaiak nem akadályozzák annak kidolgozását, amiről Trumppal megállapodtak, és nem dugnak botot a küllők közé.

Kommentátorok megjegyzik: az európaiak nem szögezték le nyíltan, hogy a Donbász maradjon ukrán kézen, hanem azt mondják: Zelenszkij elnök dönti el a területi kérdést. Maga az ukrán elnök közben egyrészt elutasította a terület-átadást, másrészt a korábbi tilalmon túllépve közölte, hogy személyesen Putyinnal tárgyalna egy háromoldalú, amerikai-ukrán-orosz megbeszélésen.

„A frontvonal a legjobb tárgyalási alap és az európaiak ezt támogatják. Oroszországnak le kell állítania a támadásokat az érdemi tárgyalások előtt” – mondta Zelenszkij. Trumpék szerint viszont immár nem tűzszünetről, hanem átfogó békeegyezményről kéne tárgyalni.