„Karóba húzott mobilok” védik Ukrajnát az orosz drónoktól

Ukrajna kétméteres oszlopokra felhúzott mobiltelefonok ezreiből álló hálózattal észleli a felé tartó orosz drónokat. A telefonok még a múlt századból ismert akusztikus érzékelők feladatait látják el.

A titkos projektet az amerikai légierő legmagasabb rangú, Európában szolgáló tisztje hozta nyilvánosságra egy nemrégiben tartott rendezvényen.

James Hecker tábornok elmondta, hogy az érzékelőket 180cm-es póznákra erősítették.

Hardly the first time acoustic arrays have been used as a warning sensor. However, one NGO I was with was shown by the SBU that our foreign phones could be tracked to the room in the safe house. I’d expect Russia to have similar capabilities, which leaves this matrix vulnerable. https://t.co/cxvGRqvPbb