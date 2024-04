Volodimir Zelenszkij a háború kezdete óta március végén, a CBS-nek adott interjújában mondta ki először, hogy kész tárgyalni beszélni Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök kiemelte, hogy nem fog lemondani Ukrajna egyetlen részéről sem. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szalmai igazgatója szerint az interjú egyes részleteit a különböző orgánumok a saját narratívájukhoz igazították. Oroszországban azt emelték ki, hogy Zelenszkij annyira rosszul áll a fronton, hogy most már Putyinnal is tárgyalna, más esetben úgy használták fel a szólamait, hogy Zelenszkij továbbra is ragaszkodik Ukrajna határaihoz, bár némileg csökkent az étvágya.

„Zelenszkij azt mondta, ha Ukrajna sikereket ér el a fronton, és legalább visszaszerzi a 2022. február 24-e előtt a kezében lévő területeket, akkor Oroszország arra kényszerül, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és Putyinnak nem lesz más választása, mint diplomáciai úton visszaadni a többi területet is. Valóban tágasan értelmezhető a nyilatkozat, de alapvetően nem azt mondta, hogy leülne Putyinnal, hanem továbbra is a katonai utat preferálja” − fejtette ki Bendarzsevszkij Anton az InfoRádióban.

A szakértő kiemelte azt is, hogy ugyan Zelenszkij másfél éve még azt mondta, sosem fog tárgyalni Putyinnal a békéről, az orosz elnökválasztás miatt mégis kénytelen volt változtatni ezen az álláspontján. Kiemelte: Ukrajna sokáig abban bízott, hogy Oroszországban történni fog valamiféle politikai kataklizma, ami elmozdítja a helyéről az elnököt, ami pedig a háború menetére is hatással lesz. Mivel ez két év alatt nem következett be, és Putyin újabb hatéves megbízatást kapott, az ukrán vezetésnek is szembe kell néznie azzal, hogy amennyiben egyszer véget ér a háború, mindenképpen a jelenlegi politikai vezetéssel kell tárgyalnia.

„A fronton versenyfutás zajlik. Kérdés, hogy Oroszország mennyire tudja kihasználni azt, hogy Ukrajna jelenleg lőszerhiánnyal küzd. A nyugati partnerektől beígért fegyverszállítmányok csak késve érnek oda, az amerikai fegyverszállítmányok pedig már fél éve egyáltalán nem” − mondta a szekértő. Hozzátette, hogy a Nyugatot érintő több választás is politikai bizonytalanságot okoz, amit Vlagyimir Putyin és a Kreml igyekszik kihasználni.

”Ukrajna, felismerve a problémákat, egy nagyszabású védelmi rendszer építésébe kezdett. Ez tavaly november óta van folyamatban, és Zelenszkij tervei szerint valamikor május végére, június elejére készülne el. Tehát a versenyfutás most arról szól, hogy elkészül-e az ukrán védelmi rendszer, mielőtt Oroszország képes lesz arra, hogy újabb nagyszabású hadműveletet indítson” − összegezte Bendarzsevszkij Anton.