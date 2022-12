Hétmillióan vannak már a brit várólistákon, és esély sincs a javulásra

Miközben csütörtökön kezdődött a brit nővérek példa nélküli sztrájkja, a kormány saját anyagából derült ki, hogy nagy gondban van az alanyi jogon ingyenes egészségügyi szolgálat, a britek büszkesége, a National Health Service.

A King's Fund egészségügyi kutatóintézet által készített dokumentum szerint az egészségügyi szolgálat éveken át tartó alulfinanszírozása és a növekvő munkaerőhiány kezelésének elmulasztása miatt túl kevés az alkalmazott és a felszerelés, de túl sok az elavult épület ahhoz, hogy el tudják végezni a feltorlódott műtéteket.

A kórházi menedzserek néha ügynökségi közvetítéssel jutnak orvosokhoz. Nemrég egy helyettesítő orvos egyetlen műszakjáért két és félmillió forintot fizetett egy észak-angliai kórház.

A jelentésről a konzervatív kormány ideológiai ellenfele, a liberális The Guardian című lap tudósított, és az egymást követő tory kormányokat hibáztatta a helyzetért. Akármi is az ok, úgy tűnik,

az ország rossz pénzügyi helyzete, az egészségügyi szolgálat túlterhelt személyzete és a téli sztrájkhullám keresztbe tesz a kabinet ígéretének, hogy felszámolják a hosszú várólistákat.

A brit sajtóban már hetek óta keringenek történetek a kórházi baleseti osztályon történő négy óránál hosszabb várakozásokról. Beszámolók szerint idős betegeket is a kórházi folyosókon található kocsikra fektetnek emiatt.

A jelentés két korábbi kormányfőt ostoroz a brit egészségügyet sújtó megszorítások miatt: David Cameront és Theresa Mayt. David Cameron a GDP 3,6 százalékáról másfél százalékra csökkentette az egészségügy éves költségvetését.

Richard Murray, a King's Fund vezérigazgatója azt mondta: a 2010 utáni eseti pénzinjekciók a legjobb esetben is csak a szolgáltatás napi működési költségeinek fedezésére szolgáltak. Ennek eredményeképp a briteknél húsz év alatt nem javult a helyzet, és továbbra is elképesztően sokat kell várni nem életmentő műtétre. A most kiadott legfrissebb hivatalos adatok szerint

Angliában a nem sürgős kórházi ellátásra várakozók száma 7,2 millió, ami rekordnak számít.

Közülük 410 983-an több mint egy éve várnak olyan kezelésre – például csípő- vagy térdprotézisre, szürke hályog-eltávolításra vagy sérvjavításra –, amellyel legfeljebb 18 hetet lehetne várni kórházba kerülés előtt.

A brit sürgősségi orvosok vezetői, valamint az NHS mentőszolgálat főnökei Angliában súlyos aggodalmuknak adtak hangot. Szerintük a mentőre való várakozás, a sürgősségi osztályra való bejutás, illetve onnan a kórházi ágyra való lassú út miatt egyre több beteg szenved és hal meg.

A King's Fund 81 oldalas anyaga szerint nem fog megvalósulni az a kormányígéret, hogy nyárra felszámolják a kétéves várakozási időt, jövő tavaszra a 18 hónapost és 2025-re az egyévest. A szerzők többször is hangsúlyozták: a helyzet nem a pandémia, hanem az alulfinanszírozás következménye.

Nyitókép: Getty Images/tirc83