Provokatív évadra készül a Jókai Színház

A révkomáromi Jókai Színház a kassai Thália Színház mellett a Felvidék másik magyar kőszínháza. A teátrum tagjai megtartották a hivatalos évadnyitó ülést, melyen Tóth Tibor színházigazgató elmondta, az elmúlt évben sikerült megszólítaniuk olyan nézőket is, akik korábban nem jártak színházba. Fő céljuk, hogy újra és újra megtöltsék a 350 férőhelyes nézőteret, amihez a nézői igények minél szélesebb körű teljesítése szükséges.

A direktor szerint a visszajelzések pozitívak. Szórakoztató jellegét a színház a 2019/2020-as évadban is megőrzi, ám az új évadnak merészebb népszínházi arculatot szánnak. Tóth Tibor úgy fogalmazott, hogy egy vidéki színháznak népszínháznak kell lennie, a közösséget kell szolgálnia, ez az elsődleges cél.

„A színház 2019/2020-as repertoárja népszínházi arculat kialakításán belül fogalmazódik meg a lehető legtöbb színházi műfajt felvonultatva. Ez tavaly is így volt. Az idei évad annyiban különbözik a tavalyitól, hogy egy picit merészebb, provokatívabb, kicsit karcosabb előadások lesznek. Az évadunk jeligéje lehetne akár az is, hogy a tisztességesnek mondott hazug és álszent erkölcsök többször visszaköszönnek majd az előadásainkból” – árulta el a színidirektor.

A Jókai Színház öt saját bemutatóval készül az új évadra, több nagy sikerű darabot műsoron tartanak és vendégelőadásoknak is otthont adnak. Látható lesz majd

A Glembay ház című ritkán játszott naturalista dráma Martin Huba rendezésében;

a Valódi hamisítvány című vígjáték Hernádi Judit és Kern András előadásában, amelyet Valló Péter rendezett,

a Bolha a fülbe című Feydeau-vígjáték a fiatal Horváth Illés rendezésében;

a Szeretkezz, ne háborúzz! című zenés komédia, amit Hargitai Iván rendez majd és

a Rokonok című Móricz-színmű, amelyet Béres Attila állít színre.

Vendégelőadásokból sem lesz hiány. Ezek között szerepel majd a Tücsöklakodalom, a Lenkey tábornok, a Táncrapszódia, A Tenkes kapitánya és a Naplemente előtt című darab.

Az idei évadban két évfordulóra is megemlékeznek a színpadon. Az egyik Lehár Ferenc 150. születésnapja, amikor is A víg özvegyet láthatja majd a nagyérdemű a Soproni Petőfi Színház előadásában. A másik pedig a trianoni békediktátum száz évvel ezelőtti aláírása. Ennek apropóján Gáspár Sándor egyik dokumentumdrámáját, illetve Wass Albert Tizenhárom almafa című regényének színpadi változatát is megtekinthetik a nézők, akik a színház részletes programjáról a www.jokai.sk weboldalon tájékozódhatnak.