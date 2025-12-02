Szigorítás jön a töltőknél

Az elmúlt években a felhasználók megszokhatták már, hogy az okoseszközeik töltői állandóan változnak – az USB-C formájában azonban már javában zajlik a szabványosítás, legyen szó okostelefonról, táblagépről, kisebb-nagyobb kiegészítőkről, esetleg laptopokról.

Az USB-C a következő években újabb eszközöknél lehet az egyetlen, kötelezően alkalmazandó szabvány: a jelen állás szerint 2028-ban életbe lépő szabályozás ugyanis előírja, hogy minden, külső adapterrel rendelkező eszköz esetében is kötelező lesz az USB-C használata – legyen az játékkonzol, monitor, router, vezeték nélküli töltő, set-top box, vagy bármi más.

Az új uniós regula minden külső tápegységre (External Power Supplies / EPS) egyformán érvényes. A cél ezzel az átjárhatóság, így ugyanis egy kábel és/vagy adapter több eszközhöz is jó lehet, mint az a mobilok és táblagépek esetében már lassan megszokott – számolt be a hvg.hu.

Fontos kitétel, hogy ez a szabályozás csak a 240W alatti teljesítményű adapterekre vonatkozik

– de még a legtöbb csúcskategóriás laptop töltőadaptere is jóval ezalatt van, ahogyan egy közönséges otthoni wifi-router vagy monitor sem igényel többet. A szabályozás hatályba lépése után a tápegységeken már kötelező lesz elhelyezni legalább egy USB-C-csatlakozót, és annak eltávolíthatónak kell lennie. Nem lehet tehát egybeszerelve a kábel és az adapter. Az irányadó töltési szabvány az USB-PD lesz (mely ma is szinte minden okostelefonnál adott).

A jogszabály arra is kötelezi a gyártókat, hogy tüntessék fel a töltőadaptereken és kábeleken a névleges teljesítményt – azt, amit tartani is tud az adapter, és nem csak el tudja érni egy-egy pillanatban.

Javulni fog a hatékonyság is, és a vezeték nélküli töltőpadoknál csökkenteni kell az „üresjárati” energiafogyasztást. Van egy érdekesség is: az adapterekbe építeni kell túlfeszültség-védelmet is, bár néhány kategória kivételt képez majd.

Az EU azt azonban nem fogja tiltani, hogy töltőadaptert vagy kábelt csomagoljanak a gyártók a készülékek mellé.