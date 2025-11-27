ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Nélkülözhetetlen funkció tér vissza a Windowsba

Infostart

A Windows 10 folyamatos kivezetésével a Microsoft sok új AI programmal támad, ezért több, jól ismert funkció eltűnt a tárcáról. Most több mint négy év után térhet vissza a Naptár, a régebbi operációs rendszerből és hamarosan bemutatkozik a Research és az Ask Copilot.

Sokan meglepődtek, hogy a Windows 11 tálcáján nem elérhető a naptár funkció, miután a Microsoft érthetetlen módon eltávolította a Windows 10-ből megkedvelt ablakot. Most a hvg.hu cikke szerint az Ignite 2025 konferencián jelentette be, hogy visszatér a Naptár ablak, amikor a Windows képernyő jobb alsó sarkában a dátumra és időre kattintva.

A Gizmodo összefoglalója szerint rengeteg Ai-funkcióval is gazdagodik a Windows. A „Research” például képes lesz elmélyülni egy-egy témában, a program megadott promptok alapján képes lesz átfogó kutatásokat készíteni. Az új alkalmazás is a tálcára kerül a többi gyakori app mellé.

A tálca keresője a Copilotnak is otthont ad majd, különösen az „Ask Copilot” funkciónak, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy beszéljenek a számítógépükkel. A vállalat szerint a felhasználóknak nem kötelező bekapcsolni ezeket a tálca alkalmazásokat, ha nem akarják. Hamarosan a Copilot megjelenik a Fájlkezelő keresősávjában is, azzal az ígérettel, hogy egy kattintással összefoglalja a dokumentumokat.

Kezdőlap    Tech    Nélkülözhetetlen funkció tér vissza a Windowsba

naptár

windows 11

copilot

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Planes grounded after Airbus discovers solar radiation could impact systems

Around 6,000 planes have been grounded to undergo an urgent software update after a vulnerability was identified.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 22:20
Mesterterv: mi a jelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának?
2025. november 28. 21:45
Ha Wizz Air-rel utazik ezt feltétlenül olvassa el!
×
×
×
×