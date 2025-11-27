Nélkülözhetetlen funkció tér vissza a Windowsba

Sokan meglepődtek, hogy a Windows 11 tálcáján nem elérhető a naptár funkció, miután a Microsoft érthetetlen módon eltávolította a Windows 10-ből megkedvelt ablakot. Most a hvg.hu cikke szerint az Ignite 2025 konferencián jelentette be, hogy visszatér a Naptár ablak, amikor a Windows képernyő jobb alsó sarkában a dátumra és időre kattintva.

A Gizmodo összefoglalója szerint rengeteg Ai-funkcióval is gazdagodik a Windows. A „Research” például képes lesz elmélyülni egy-egy témában, a program megadott promptok alapján képes lesz átfogó kutatásokat készíteni. Az új alkalmazás is a tálcára kerül a többi gyakori app mellé.

A tálca keresője a Copilotnak is otthont ad majd, különösen az „Ask Copilot” funkciónak, amely arra ösztönzi a felhasználókat, hogy beszéljenek a számítógépükkel. A vállalat szerint a felhasználóknak nem kötelező bekapcsolni ezeket a tálca alkalmazásokat, ha nem akarják. Hamarosan a Copilot megjelenik a Fájlkezelő keresősávjában is, azzal az ígérettel, hogy egy kattintással összefoglalja a dokumentumokat.